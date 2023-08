Cijene graha otišle u nebo: Građani će morati izvojiti više za njega, nego za kilogram svinjetine

Mnoge Hrvate neugodno je iznenadila cijena graha na tržnicama diljem Hrvatske. Svi oni koji se odluče za tu omiljenu mahunarku, morat će izdvojiti čak 8 eura za kilogram. Zanimljivo je što je s takvom cijenom grah skuplji do svinjetine, jer se 8 eura može kupiti čak kilogram i pol mesa.

- Prošle godine je bilo 25 kuna prva cijena i nitko se onda nije bunio jer je bila suša. A ove su godine bile tuča i poplava. Repromaterijal je poskupio 100%, i zaštitna sredstva tako da to nije prevelika cijena, istaknuo je proizvođač graha iz Struge Đuro Benc za HRT.

Neki kupci su doskočili toj cijeni tako što su se odlučili za neočišćeni grah koji je ipak jeftiniji i to 2,5 eura po kilogramu - Važno je da je domaći i da je lijep. Ne smeta mi što je skuplji od kilograma svinjetine, nije mi žao za grah, naveo je kupac.

Problem je sa zemljom

Martin Dodlek iz Belice najveći je međimurski proizvođač graha te ga je posadio na čak 17 hektara.

- Grah iziskuje plodored šest, sedam godina. I onda nam je teško s parcelama, pokušavamo nabaviti što više u zakup, ali dosta je teško to realizirati kod nas, tako da ćemo vidjeti kako dalje, rekao je Dodlek.

Mnogi poljoprivrednici teško dolaze do nove zemlje, zbog čega i odustaju od proizvodnje. Iako berba nije ni počela u Slavoniji, sve ukazuje na to se će i tamo biti skuplji nego prošle godine.

A do nove zemlje u Međimurju teško se dolazi, pa su i mnogi nekadašnji proizvođači dignuli ruke od graha. U središnjoj Slavoniji berba još nije počela, no jasno je da će i ondje biti skuplji nego lani. S obzirom na to da sve manje proizvodimo, sve više ga uvozimo. Zbog čega iz Kine i Kanade na police naših trgovina na godinu dođe oko pet tisuća tona graha. Do prije tridesetak godina to je bilo nezamislivo jer je Hrvatska proizvodila dovoljno graha za svoje potrebe, a sada podmirujemo samo četvrtinu svojih potreba.

