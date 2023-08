Visoke cijene na Jadranu izbezumile turiste, njemački mediji pišu: 'Došao je kraj raju kakvog znamo'

Osim domaćih, čini se kako su i turisti uočili kako su cijene u Hrvatskoj znatno porasle u posljednjih godinu dana. Tako su već u nekoliko navrata progovorili o astronomskim cijenama koje su morali platiti za pojedine usluge, a njemački mediji objavljuju naslove poput : ''Hrvatska: Raj za odmor bio je jučer – ovako su cijene porasle'', zbog čega je njemački portal Kroati.de napravio i podrobniju analizu stanja na Jadranu.

Između ostalog, portal je proveo i anketu na svom TikTok kanalu i postavili pitanje je li Hrvatska postala skupa, na što je od 700 korisnika čak 81 posto njih odgovorilo potvrdno. Portal navodi kako je rast cijena u gastronomiji rezultat ulaganja u infrastrukturu, kao i rastući troškovi te promjena valute.

- Posjet restoranu postao je rijetko luksuzno iskustvo za mnoge mještane zbog politike cijena. Kao rezultat toga, većina objekata u turističkim područjima ograničava radno vrijeme na ljetne mjesece, što zauzvrat utječe na cijene. Iako su neka poduzeća kratkoročno imala koristi od povećanih cijena, mnogi se potrošači još uvijek bore držati korak s povećanim troškovima. Stoga ostaje za vidjeti daljnji razvoj industrije u narednim godinama - stoji u analizi portala.

Što se tiče smještaja, portal navodi kako je on u nekim slučajevima naplaćen i do 50 posto više nego prethodne godine, i to bez značajnog poboljšanja usluga. - Ova iznenadna prilagodba cijena i razvoj izazvali su čuđenje i opravdali nezadovoljstvo mnogih turista. Iako su rani mjeseci 2023. bili dobro rezervirani za špicu sezone (od lipnja do rujna), vrtoglave cijene dovele su do vala otkazivanja. To je dovelo do nedovoljne popunjenosti smještaja do 10% u odnosu na prethodnu godinu. Kao odgovor na to, mnogi iznajmljivači ponovno su oštro smanjili cijene smještaja u kratkom roku kako bi smanjili praznine u rezervacijama - piše portal.

Također se navodi i kako su brojne namirnice daleko skuplje nego u Njemačkoj ili Austriji, a sve to zajedno vodi ka, navodi Kroati.de, ''trendu iseljavanja koji će se nastaviti povećavati''.

- Turisti, s druge strane, Hrvatsku više ne vide kao jeftinu destinaciju za odmor, a tražit će i druge jeftinije alternative. Naravno, Hrvatska je još uvijek atraktivna, ali u vrijeme inflacije ključnu ulogu igraju i cijene. Prognoze za budućnost po našem mišljenju ne izgledaju dobro, ali ostajemo optimistični unatoč ogromnom povećanju cijena jer volimo Hrvatsku - zaključuju.

