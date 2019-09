SAD

Chicaška nadbiskupija isplatila 80 milijuna dolara žrtvama svećeničkog spolnog zlostavljanja

"Novac ne liječi, on neće ukloniti bol", rekao je odvjetnik jedne od žrtava. "No reći istinu i znati da si učinio nešto što će pomoći drugoj djeci, to pomaže", dodao je.