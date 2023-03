Čeka se novi val poskupljenja: Nove cijene na policama čim trgovci potroše zalihe

Inflacija usporava četvrti mjesec zaredom, potvrdila je prva procjena DZS-a za ožujak. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, na godišnjoj su razini u prosjeku više 10,6%, a u odnosu na veljaču 0,8 posto. No hrana, piće i duhan u odnosu na lanjski ožujak i dalje su najskuplja stavka – na godišnjoj razini skuplji su i 15%, a iako Vlada i resorni ministri i dalje tvrde kako opravdanja za većinu poskupljenja nema, neki su trgovci i danas ulistavali nove cijene 80-ak proizvođača i dobavljača deterdženata, kozmetike, tjestenine, čokolada...

Neke su cijene u primjeni i od ožujka. No čeka se da se prvo potroše stare zalihe, kažu nam čelnici udruženja trgovaca HGK i HUP-a, ujedno i trgovačkih lanaca KTC i NTL Ivica Katavić i Martin Evačić. Katavić kaže kako su strane kompanije bile najčvršće u najavama poskupljenja, ali ima i domaćih. Uglavnom je riječ o poskupljenjima od 8 do 10%, ali ima i onih od 25 do 30 posto. Evačić dodaje kako rast ili pad cijena ovisi i o izvorima nabave samih trgovaca, ugovorima, dogovorima, terminima..., a građani, pogotovo oni koji proizvod ne trebaju istog časa, jako dobro znaju da postoje i zamjenski artikli, a dobar dio njih mogu kupiti i na akciji. Neki proizvodi poput ulja, papirnate konfekcije i brašna su pojeftinili, posljednja dva će i dodatno.

Branko Roglić, vlasnik Orbico grupe, najveće distributerske tvrtke u regiji, kaže kako oni svojim kupcima dižu cijene za onoliko za koliko su ih njima digli dobavljači.

– Nećemo svoju maržu uvećavati, već samo prenijeti cijene koje dobijemo od svojih dobavljača prema našim kupcima. Tako radimo već više od godinu i pol, otkako su cijene počele rasti. Nemamo na tome nikakve posebne zarade niti želimo takvu zaradu – poručio je.

VIDEO Hrvati strahuju da neće moći platiti račune i kupiti hranu, o ljetovanju gotovo da ni ne sanjaju