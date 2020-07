Capak objasnio zašto je došlo do zavrzlame s brojevima novooboljelih

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak objasnio je na konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite zašto je došlo do razlike u brojkama koje je objavio prošlog tjedna Stožer civilne zaštite Istarske županije i brojki koje su oni objavili.

Naveo je kako oni primaju brojke iz laboratorija diljem zemlje putem HZZO-ove elektroničke platforme i da je u slučaju Istre prošlog tjedna došlo tehničke pogreške zbog koje oni nisu zaprimali podatke iz Istarske županije.

– Nama se dogodilo da je zbog tehničkih problema u laboratoriju u Istarskoj županiji zakazala platforma u četvrtak, što su uočili tek u nedjelju. Podaci o dnevno novooboljelima od ponedjeljka su precizni i točni što se tiče Istre, no oni podaci od četvrtka do nedjelje nisu. To ćemo uskladiti s našim podacima, zbrojiti ih sa svima ostalima i objaviti podatke – kazao je Capak.

Istaknuo je kako je riječ o 34 bolesnika u slučaju Istre. Naveo je kako se sličan problem dogodio i u Primorsko-goranskoj županiji.

– Oni danas imaju nula, ali tri dana nisu mogli upisivati kada su imali 13 slučajeva. Jučer su imali 4 i prekjučer 9, mi smo to upisali kao 13 novooboljelih danas – kazao je Capak.