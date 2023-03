Čanak: Vučiću je zbog Rusa ugrožen život, a i Đukanoviću, vidite što Putin čini sa suradnicima

Nenad Čanak, bivši predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine i bivši zastupnik u Narodnoj skupštini Srbije, u intervjuu za sarajevski studio televizije N1 iznio je teoriju po kojoj predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću prijeti opasnost od atentata u režiji Rusije.

- Kad kažem da je Vučiću ugrožen život, razlog je sljedeći. Ako se okrene prema zapadu, a to se sada događa, on mora voditi računa da je okružen velikim brojem ljudi koji su ruski špijuni i koji će ga po naređenju Kremlja likvidirati. Kad pogledate kako Putin postupa sa svojim najbližim suradnicima, a već su ih desetine pale kroz prozor ili izvršile samoubojstvo s 4 pištolja i 5 metaka u grudima, to je jasna poruka. A ako se opredijeli na rusku stranu, njima ne treba netko tko ima autentičnost, oni bi izabrali nekog od svojih pijuna koji nema nikakvo uporište i držali ga kao guvernera porobljene Srbije, koja bi bila samo i usključivo kolonija. Dakle, što god se dogodi, ja Vučiću ne bih prodao životno osiguranje - rekao je Čanak.

Na pitanje kome je još od političara na Balkanu ugrožen život zbog politike Rusije, Čanak je spomenuo crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića.

- Milo Đukanović je glavna prijetnja velikosrpskom, a u ovom slučaju kremaljskom, planu izlaska srborusije na more. Ako bi Milo Đukanović dobio ove predsjedničke izbore, na kojima se kandidirao dobrim dijelom protiv svoje volje, to bi značilo da taj ruski plan ne uspijeva. Pošto je to nažalost vezano osobno za Mila Đukanovića, i njegovu osobnu karizmu, mislim da je on tu u velikoj opasnosti - zaključio je vojvođanski političar u emisiji Pressing televizije N1 Bosne i Hercegovine.