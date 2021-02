Čak 81 posto Austrijanaca spremno na testiranje prije odlasku u kafiće i restorane

Čak 81 posto austrijskih građana spremno je prije odlaska u kafiće, restorane i druge ugostiteljske objekte prethodno se testirati, dok je njih 73 posto to isto spremno učiniti prije odlaska u neki hotel, pokazalo je istraživanje javnog mnijenja međunarodnog Instituta za tržišna i socijalna istraživanja (IMAS) u Beču.

Anketa je provedena kako bi se vidjelo što Austrijanci misle o planiranom tzv. „ulaznom testiranju“ prije posjete ugostiteljskim objektima i hotelima, za koje bi im „ulaznica“ bio negativan antigen test, kao što je to već sada slučaj u Austriji pri odlasku frizeru & CO uslužnim djelatnostima. A to znači bez negativnog korona testa, ne starijeg od 48 sati, nema ulaska!

Anketa je također pokazala da je spremnost Austrijanaca za testiranje prije odlaska na kulturne događaje nešto manja i iznosi 66 posto, za odlazak u kino 61 posto, a za fitness centar 55 posto.

„Ova ogromna većina je ključ za daljnji korak otvaranja u ožujku“, istakao je predsjednik austrijske Gospodarske komore Harald Mahrer dodavši: „S FFP2 maskama, postroženim držanjem razmaka i sveobuhvatnim testiranjem su prisutni svi instrumenti da domaće gospodarstvo, sigurno i u etapama ponovno pokrenemo“.

Mahrer, koji stišće Vladu da u ožujku dodatno „otključa“ Austriju je napomenuo kako su „svi alati za omogućavanje postupnog otvaranja ugostiteljstva, hotelijerstva i kulturnog područja jasno definirani“.

„Za nas, za daljnje korake otvaranja, u fokusu stoji ožujak“, poručio je predsjednik austrijske Gospodarske komore.

Zanimljiv je i vrlo podijeljeni stav ispitanika vezan uz raspoloženje Austrijanaca kada se radi o slijedećih 12 mjeseci.

Na godinu pred nama 50 posto ispitanika gleda optimistično, 27 posto je skeptično, dok je 22 posto ispitanika izjavilo kako je „jako zabrinuto“.

Na zamolbu da ocijene mjere austrijske vlade vezano uz sprečavanje širenja koronavirusa, 44 posto ispitanika je reklo da su aktualno poduzeti koraci „pravilni“, 37 posto je bilo za daljnje popuštanje mjera, a 16 posto za njihovo dodatno zaoštravanje.

Vezano uz masovno testiranje stanovništva, 63 posto Austrijanaca je izjavilo kako testiranje ima „ključnu ulogu“ u sprečavanju širenja koronavirusa zemljom, a manje od trećine ih je bilo skeptično.

„Ulazni testovi su posve odlučujući i pomažu u identifikaciji zaraženih koji nemaju simptome bolesti i u brzom prekidanju lanca zaraze“, istakao je Mahrer. A kada smo kod zaraze, u nedjelju je u Austriji u proteklih 24 sata zabilježeno 1838 novozaraženih i još 18 umrlih od koronavirusa, te gotovo pola milijuna cijepljenih i 13,3 milijuna testiranih.