Burno na presici o popisu stanovništvo: 'Tu tablicu nikad nismo objavili, prijavili smo to'

Burno je bilo na konferenciji Državnog zavoda za statistiku na kojoj su objavljeni konačni rezultati Popisa stanovništva, a najveće polemike izazvao je broj katolika. U Hrvatskoj se kao katolici izjasnilo 78,97% stanovništva, odnosno 3.057.735 ljudi.

Naime, 186.960 razvrstano je u kategoriju ostalih kršćana od kojih se njih 157.388 izjasnilo da pripada Katoličkoj crkvi. Međutim, te osobe nisu dodane ukupnom broju katolika u Hrvatskoj. Novinare je zanimalo zašto to nisu učinili pa je tu nastala žustra rasprava na konferenciji.

- Podaci koji su prikazani su oni što su osobe stvarno izjavile, mi nismo mogli mijenjati njihove odgovore. Ako je netko napisao da je vjernik, mi nismo mogli ući i napisati da je katolik, time bi mijenjali popisni upitnik - objašnjavala je ravnateljica DZS-a Lidija Brković.

Kazala je kako će naknadno objaviti broj pripadnika pojedinoj vjerskoj zajednici pa tako i Katoličkoj crkvi, ali da će broj katolika ostati i dalje 3.057.735. Rasprava je pokrenuta i oko tablice koja je navodno objavljena na stranicama Popisa stanovništva, a prikazivala je drugačije brojke.

- Tu tablicu nikad nismo objavili, prijavili smo to - kazala je Lidija Brković. Kazala je kako su prijavili nepoznatog počinitelja. Ponovila je kako su 22. rujna objavljeni službeni rezultati i službene tablice s brojem katolika te da ne zna kako je u javnost dospjela neka druga tablica te da su zbog toga pokrenuli istragu.

Drama je nastala na kraju konferencije kada se jedna djelatnica Državnog zavoda za statistiku ustala i verbalno obračunala s novinarkom koja je zatražila dodatno pojašnjenje oko podatka vezanih za Popis stanovništva 2021. Galamila je "budite parlamentarni", dok su joj kolege pokušale suptilno reći da se smiri i sjedne na svoje mjesto.

- Radim u publicistici i radim posao o kojem vaša kolegica govori, to što ona tvrdi to ne može biti istina. Ne znam otkud to vama - kazala je djelatnica DZS-a.

Novinari su uporno postavljali pitanja o broju katolika te nisu li trebali one koji su se izjasnili da pripadaju Katoličkoj crkvi svrstati u katolike na što je rečeno da je bilo svakakvih odgovora i da su neki pisali da su 'Teletabisi, dijete svemira, dijete cvijeća, Pepeljuga, Sandokan', a onda su u drugu kategoriju pisali da pripadaju Katoličkoj crkvi.

- U nekim slučajevima možebitno ispitanik nije shvatio, a mi smo postavili pitanja na najjednostavniji mogući način. Na pitanje o vjeri ispitanik se slobodno izjašnjava, a u korelaciji s pitanjem o vjerskoj zajednici zahtijeva možda analizu sa sociolozima religije - rečeno je na konferenciji za novinare.

VIDEO Državni zavod za statistiku objavio konačne rezultate Popisa 2021. Smanjio se broj katolika, a ima nas 413 tisuća manje!