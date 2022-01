Capak: Nemamo apsolutnu dominaciju omikrona, ali imamo nepridržavanje mjera

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je kako smo direktno sa silaznog kraka krivulje 4. vala u kojem je dominirala delta ušli u 5. val s omikron-varijantom.

- Mi smo zapravo jako dugo odolijevali omikronu jer smo odmah uveli mjere po njegovom otkriću u Južnoafričkoj Republici te smo zabranili dolazak u Hrvatsku iz Južne Afrike i uveli smo karantenu za naše građane koji su dolazili od tamo te time spriječili brzi dolazak omikrona. Mi još uvijek nemamo apsolutnu dominaciju omikrona u svim dijelovima Hrvatske nego je to nepravilno raspoređeno, najviše u Zagrebu i okolnim županijama. No imamo istovremeno i nepridržavanje epidemioloških mjera, imamo necijepljeno stanovništvo i zbog toga nam se sada epidemiološka situacija pogoršava. Za sada te brojke još nisu tako dramatične, to je nekih 7000 prosjek zadnjih nekoliko dana, ali istovremeno moram reći da smo do 5. siječnja još uvijek imali pad i hospitalizacija i osoba na respiratoru i broja umrlih. Još uvijek smo tu negdje, malo nam varira broj hospitaliziranih, međutim još uvijek držimo plato. Posljedice velikog broja novooboljelih će se osjetiti kroz 10-14 dana - rekao je Capak u Dnevniku HTV-a, piše HRT.

Za nove strože epidemiološke mjere koje stupaju na snagu u ponoć Capak je rekao kako mogu usporiti širenje omikrona.

- Naše mjere su i sada bile dobre međutim masovno ih se ljudi ne pridržavaju - ne drže razmak, ne nose maske. To je problem nepridržavanja mjera. Mi smo sada dodatno pojačali mjere - ograničili smo okupljanja na manji broj ljudi, pojačali smo kontrole u ugostiteljskim objektima, smanjili smo broj ljudi na otvorenom i zatvorenom na sportskim događanjima, uveli smo maske na kulturna događanja, dakle malo smo pojačali mjere koje smo imali i prije - objasnio je Capak.

