Đoković na službenu stranicu vratio važnu informaciju: To sve govori, igra u Australiji?!

Novak Đoković očito je bitno optimističniji nego proteklih dana jer nakon uklanjanja Australian Opena iz rasporeda na službenoj stranici, on se opet tamo našao! I ne samo to, Srbin je zakazao novi trening u Rod Laver Areni!

Foto: Arhiva

Dakle, uvjeren je da će ostati u Australiji i zaigrati na omiljenom Grand Slamu. Naravno, konačnu riječ imat će ministar imigracija Alex Hawke, no nekako je teško za povjerovati da će ići toliko daleko pa deportirati najboljeg tenisača svijeta.

Realnije je za očekivati da će ga držati "na oku", konstantno testirati i nešto jasnije postaviti kriterije ulaska u zemlju, kako se više ne bi događale ovakve sapunice, koje nikome ne trebaju i ostavljaju loš dojam o političkim liderima.

Foto: LOREN ELLIOTT/REUTERS Men look out a window of the Park Hotel following a pro-refugee protest outside the hotel, where Serbian tennis player Novak Djokovic is believed to be held while he stays in Australia, in Melbourne, Australia, January 9, 2022. REUTERS/Loren Elliott Photo: LOREN ELLIOTT/REUTERS

Također, ostanak Đokovića svakako bi podijelio australsku javnost jer proceduralna greška ono je što ga spašava od deportacije, s obzirom da je medicinsko izuzeće stiglo prekasno, nije potvrđeno od strane struke u punom obujmu itd. Samo, Novak ima tu sreću što si može dopustiti pravnu bitku. Češka tenisačica Renata Voračova nije si mogla to priuštiti, kao ni brojni nesretnici u "zloglasnom" hotelu Park.