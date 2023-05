Bruxelles Banskim dvorima: Ukinite energetske potpore

Europska komisija preporučuje hrvatskoj Vladi da do kraja godine ukine postojeće mjere energetskih potpora, a ako eventualni budući rast cijena energije bude ponovo zahtijevao neke takve potpore one bi trebale biti ciljano usmjerene samo prema najranjivijim kućanstvima i poduzećima, dok bi se ostale korisnike trebalo poticati da više štede energiju. To je najvažniji dio prve od triju specifičnih ekonomskih preporuka za Hrvatsku koje je Europska komisija danas usvojila u proljetnom paketu europskog semestra, u kojem se slične preporuke daju za sve države članice. Preciznije, taj dio o ukidanju energetskih potpora sadrže preporuke za sve zemlje.

U prvoj preporuci još se dodaje da Hrvatska treba “osigurati razboritu fiskalnu politiku, posebno ograničavanjem nominalnog povećanja nacionalno financiranih neto primarnih rashoda u 2024. na najviše 5,1%”. Preporučuje se također i očuvati nacionalno financiranje javnih investicija (naglasak na nacionalno, dakle ne samo financiranje javnih investicija iz EU fondova), te “osigurati učinkovitu apsorpciju bespovratnih sredstava RRF-a i drugih fondova EU, posebno za poticanje zelene i digitalne tranzicije”.

Druga preporuka zapravo sadrži poruku koja bi se mogla prepričati kao: ovo dobro radite, samo tako nastavite.

“Nastaviti čvrstu provedbu svog plana oporavka i otpornosti te brzo finalizirati dio koje se odnosi na REPowerEU s ciljem brzog početka njegove provedbe. Nastaviti s brzom provedbom programa kohezijske politike, u bliskoj komplementarnosti i sinergiji s planom oporavka i otpornosti”, kaže ta druga preporuka.

Treća preporuka Komisije potiče bolju i bržu tranziciju Hrvatske prema obnovljivim izvorima energije, što očito zapinje i zakonodavno i u praksi.

“Smanjite sveukupno oslanjanje na fosilna goriva ubrzanjem razvoja obnovljivih izvora energije, posebno vjetra, sunca i geotermalnih izvora, zatim finalizacijom nedovršenog zakonodavnog okvira, pojednostavljivanjem administrativnih postupaka za izdavanje dozvola, pojednostavljivanjem postupaka za instaliranje obnovljivih izvora energije (tj. solarnih fotonaponskih postrojenja ) u višestambenim zgradama, i pružanjem veće pravne sigurnosti. Dajte podršku razvoju malih kapaciteta za proizvodnju obnovljive energije. Dodatno unaprijedite prijenosne i distribucijske mreže električne energije, posebice poboljšanjem prijenosnih veza između sjevera i juga zemlje, kao i unapređenjem uvođenja pametnih brojila. Ubrzajte provedbu mjera energetske učinkovitosti, uključujući ugradnju dizalica topline. Smanjite ovisnost o fosilnim gorivima u prometnom sektoru promicanjem održivih rješenja, posebice željezničkog i elektrifikacije cestovnog prometa. Pojačajte političke mjere usmjerene na pružanje i stjecanje vještina potrebnih za zelenu tranziciju”, kaže se u opširnoj trećoj preporuci.