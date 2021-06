Brutalnom mafijašu država plaća sve troškove, dio javnosti ogorčen

Ne samo što je mafijaš Giovanni Brusca (64), uvijek vjeran šefu mafije Totòu Riini i osuđen za ubojstvo suca Giovannija Falconea 1992., izašao iz zatvora u kojem je proveo 25 godina, već će sada od talijanske države dobivati tisuću eura mjesečno za život na tajnom mjestu za koje će znati samo pripadnici službi sigurnosti. Živjet će s 30-godišnjim sinom, za kojeg će također dobivati novac od talijanske države i s kojim je uvijek ostao u dobrim odnosima.

Brusca će morati ostati u Italiji još najmanje četiri godine pod kontrolom snaga sigurnosti. Država će mu plaćati sve troškove, od zdravstvenih do onih za stanovanje i prehranu. Ubojica najmanje 150 ljudi pod najstrožim je nadzorom jer bi mu se mafija mogla osvetiti zbog njegove suradnje s istražiteljima. To je pakt između talijanske države i Brusce, koji je pritisnuo daljinski upravljač koji je aktivirao eksploziv i izazvao pokolj u mjestu Capaci, pokraj Palerma, u kojem su ubijeni sudac Giovanni Falcone, njegova supruga Francesca Morvillo i trojica njihovih tjelohranitelja. No to nije jedini pokolj koji je počinio Brusca. Kazna mu je smanjena jer je počeo surađivati sa sudstvom.

Brusca, s nadimkom na sicilijanskom jeziku ‘u verru, odnosno svinja ili gulikoža kršćana, zbog grubosti s kojom je napadao svoje neprijatelje, uhićen je 1996., a 2000. priznat mu je status suradnika pravosuđa. Poslije 25 godina Brusca je 31. svibnja 2021. pušten iz zatvora upravo prema zakonu koji je predložio Falcone o smanjenju trajanja zatvora za sve koji surađuju s pravosuđem. Zahvaljujući tome što je pravdi prijavio druge mafijaše i tako omogućio njihova uhićenja i procese, nije kažnjen doživotnim zatvorom. Osuđen je na 30 godina zatvora, ali uz olakšavajuće okolnosti koje je imao ostao je u rimskom zatvoru Rebibbia 25 godina. Pomagao je tužiteljima u njihovoj borbi protiv klanova Cose Nostre. Oslobađanjem Brusca razočarane su obitelji ljudi koje je ubio.

Maria Falcone, sestra ubijenog suca, kazala je da je žalosna zbog te vijesti. Brusca je priznao svoju ulogu u više od stotinu ubojstava, uključujući ono 14-godišnjeg Giuseppea Di Mattea koji je ubijen i bačen u kiselinu jer je bio sin mafijaškog doušnika Santina Di Mattea . Naravno, počeo je surađivati s istragom kako bi za sebe izvukao neku korist.

VIDEO: Prvi prelazak granice s COVID potvrdom: Do sada ih je izdano oko 40.000