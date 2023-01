Britanija kritizira Moskvu: 'Ukrajinski je udar dokaz neprofesionalnosti Rusa'

Rusija je podigla službeni brojku ubijenih ruskih vojnika u ukrajinskom udaru na školu u gradu Makijivki sa 63 na 89. U utorak su zbog toga u ruskoj regiji Samari, odakle su bili brojni stradali vojnici, tamošnji stanovnici i prokremaljski aktivisti organizirali javno žalovanje zbog njihove pogibije. Ruski predsjednik Vladimir Putin poslao je jučer u Atlantski ocean fregatu naoružanu hipersoničnim krstarećim projektilom Cirkon, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je još jednom sugrađane da se Rusija sprema na pokretanje nove velike ofenzive. Jučer je bio 315. dan od početka Putinova rata.

Rusi razorili dronove

Rusija se još oporavlja od teških vijesti iz novogodišnje noći kada je Ukrajina, koristeći američki raketni sustav HIMARS, gađala školu u gradu Makijivki, u okupiranom dijelu regije Doneck, gdje je bilo smješteno vrlo mnogo ruskih vojnika. Kijev tvrdi da je u udarima ukrajinska vojska ubila njih čak 400, dok je Rusija najprije rekla da taj broj iznosi 63, da bi ga zatim povećala na 89. No, blogeri bliski Kremlju, koji na društvenoj mreži Telegram objavljuju po mnogima pouzdanije informacije od službenih izvora u Moskvi, također ističu da bi pravi broj poginulih mogao iznositi i nekoliko stotina. Javno žalovanje u regiji Samari, u središnjoj Rusiji, organizirali su proputinovski aktivisti, a guverner regije susreo se s dužnosnicima ministarstva obrane kako bi razgovarali o pomoći vojnicima koji su preživjeli udar.

Foto: Alexander Ermochenko/REUTERS

Ministarstvo obrane Velike Britanije, bliske saveznice Kijeva, ponovno je kritiziralo rusku vojsku. "Ona ima povijest neopreznog odlaganja streljiva otprije trenutačnog rata, ali ovaj incident naglašava kako su neprofesionalne prakse pridonijele velikom broju žrtava", priopćio je London.

Ruska je vojska usto i službeno priopćila da su ukrajinske vlasti uspjele locirati putem signala mobitela ruskih vojnika koji su ih koristili suprotno pravilima. Mnogi su to ocijenili kao prebacivanje krivnje vojnih vlasti na same stradale vojnike. Kanal na Telegramu Rybar, koji ima više od milijun pratitelja, to je popratio ironičnom kritikom vojske: "Svi su krivi, osim vojnih zapovjednika." U međuvremenu se nastavljaju borbe diljem Ukrajine – eksplozije su odjekivale na okupiranom Krimu, a ruska vojska priopćila je da je razorila dva ukrajinska drona. Ukrajina je pak jučer rekla da je ruska vojska ponovno raketirala energetska postrojenja u Kramatorsku, Zaporižji i Hersonu.

Rusija usto i utvrđuje svoje položaje u preostalim dijelovima regije Herson koje kontrolira, govori Kijev.

– Oni gube. Zato stvaraju obrambene strukture gdje to mogu, shvaćajući da će morati voditi borbene operacije na tim linijama – rekao je ukrajinski obavještajac Andrij Černjak. Ukrajinski predsjednik istaknuo je pak u utorak u svom noćnom obraćanju sugrađanima da Kijev vjeruje da Rusija sprema novu veliku ofenzivu.

Foto: SPUTNIK/REUTERS

Hipersonično oružje

– Bit će to njihov pokušaj okretanja rata u svom smjeru ili barem odgađanja poraza. Moramo spriječiti taj ruski scenarij. Spremamo se za to – rekao je Zelenski. U utorak su ukrajinske službe upozorile da bi Rusija mogla napasti istodobno sa sjevera i istoka u sljedećih nekoliko mjeseci. Moskva ima dva glavna cilja, tvrdi Kijev – zadržavanje teritorijalnog koridora prema Krimu te zauzimanje cijele regije Doneck.

U međuvremenu je Putin jučer u Atlantski ocean poslao fregatu naoružanu hipersoničnim krstarećim projektilima Cirkon.

– Ovaj put brod je opremljen najnovijim hipersoničnim raketnim sustavom, Cirkon, za koji ne postoji ekvivalent – rekao je Putin i dodao da te rakete lete devet puta brže od brzine zvuka i imaju domet od više od tisuću kilometara. Poznato je da su Moskva, Peking i Washington u utrci u hipersoničnom naoružanju.

VIDEO Važna obavijest HNB-a građanima oko zamjena kuna u eure u bankama