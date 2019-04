Brat i sestra preživjeli su prvu eksploziju i počeli bježati, ubrzo su poginuli

Među 310 mrtvih osoba u terorističkim napadima na Šri Lanki ubijeni su Daniel (19) i Amelie Linsey (15). Oni su među najmanje 35 stranaca poginulih u napadima na crkve i luksuzne hotele.

Brat i sestra doručkovali su u hotelskom restoranu u trenutku kada je eksplodirala prva bomba. Uspjeli su izbjeći taj napad, no nakon što su istrčali iz hotela poginuli su u drugoj eksploziji.

- Ne možete opisati koliko je to bilo loše. Ljudi su vrištali. Bio sam s djecom, ne mogu kazati jesu li oni bili dobro, bio je mrak. Bilo me strah da će doći do nove eksplozije. Istrčali smo i tada je bila još jedna eksplozija.

Otišli smo prema dizalima i nisam ih mogao pomaknuti, oboje su bili oboreni. Sin je izgledao gore od kćeri. Pokušao sam ga oživjeti - rekao je njihov otac Matthew (61).

Kazao je kako je jedna žena kazala kako će ponijeti njegovu kćer, a on je podignuo sina i krenuli su prema kolima hitne pomoć koja su ga odvezla u bolnicu.

- Pomozite mom sinu, molim vas pomozite - vikao je neutješni otac, prenosi Daily Mail.

Njegova djeca trebala su tog kobnog dana otići kući nakon doručka, no tada su počeli napadi.

- Tata je rekao kako je sve zahvatila druga eksplozija dok su pokušavali pobjeći. Moj brat i sestra odmah su ostali bez svijesti te su prebačeni u bolnicu gdje se nikada nisu probudili. Tata je šokiran i nije rekao ništa drugo osim toga. Pokušava ostati jak zbog mlađeg brata koji ima 12 godina i zbog mame - rekao je David, najstariji sin koji nije bio na odmoru.