Branio kćer od punice pa joj zaprijetio: 'Sve ću vas srediti!'

M.G. (54) na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nepravomoćno je uvjetno osuđen zbog prijetnje - svojoj punici. Uvjetno je osuđen na šest mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine jer je u svibnju 2021. prijetio svojoj punici N.L. i to nakon što je ova prigovorila pokćerki M.G. jer je prolila vodu po balkonu.

Kako ga se teretilo, M.G. je prišao N.L. na koju je prvo glasno vikao, a zatim ju je svojima rukama uhvatio za ramena i protresao.

- Majku vam božju, sve ću vas srediti! - zaprijetio je N.L., a prema optužnici M.G. je zbog tih riječi osjetila uznemirenost i strah za svoj život.

M.G. je tijekom suđenja nijekao krivnju.

- Ja i punica smo se svađali i ranije, a svađali smo se i te zgode. Znali smo se posvađati i pomiriti za tjedan dana, a te prigode sam od punice branio svoju kćer. Svađe mene i punice nikada nisu bile ozbiljnije i konfliktne i nadam se da ni neće biti. Možda sam je primio za ramena, ali je sasvim sigurno nisam tresao. Nisam agresivna osoba, pogotovo ne prema ženama. Tu su našu svađu mogli čuti i drugi susjedi jer sam svašta vikao, a kuće su zbijene. Toga dana je osim mene, punice i kćeri u kući bio i moj 10-godišnji sin. Nisam rekao "sve ću vas srediti". U afektu sam svašta izgovorio, ni nisam prijetio ni govorio da ću nekoga ubiti. Od toga događaja nemam kontakata s punicom. Kada odem po svoje dijete kod nje, ne izlazim iz automobila i od nje sam udaljen najmanje 30 metara. Punica i je se nikada nismo posebno voljeli, no mislim da smo u dobrim odnosima - branio se M.G.

N.L. je u svom iskazu navela da se ne sjeća kojeg se točno dana sve dogodilo, no sjeća se da je bio svibanj.

- Pas je bio na balkonu, a unuka je mela balkon i po njoj je curila voda. M.G. je isto bio na balkonu. Ja sam im rekla: - Zaboga što to radite!? On je sišao i rekao mi: Što, majku vam božju! Ne sjećam se točno riječi jer sam bila uplašena, a on me primio za ramena i potresao. Rekla sam mu da smiri hormone jer njemu nisam ništa rekla. To je bilo drugi put da ma tako primio. On me je arogantno gledao i ja sam se uplašila. Nakon što sam pozvala policiju, on je htio pobjeći, no spriječili su ga. I na policiji me krivo gledao, a ja do tog događaja nikad nisam bila na policiji- kazala je N.L.

Nije se mogla sjetiti je li rekla da je M.G. vikao da će ih sve srediti ili poubijati, što je iskazivala na dokaznom ročištu. Pravdala se da je bila uplašena pa se ne sjeća točno svega, a potvrdila je da nakon tog događaja ona i njezin zet ne komuniciraju.

U obrazloženju presude navodi se da nije sporno da je M.G. prijetio punici, no sporno je bio je li je uhvatio za ramena i protresao. Sud je u tom djelu vjerovao iskazu N.L., pa je na koncu M.G. uvjetno osuđen. Otegotno mu je što je djelo počinio u zreloj životnoj dobi, prema starijoj i krhkoj osobi te što je prekršajno osuđivan, doduše zbog prometa.

Olakotnim mu je pak bilo što je otac petero djece, što nakon događaja pridržavao mjera opreza te više nije kontaktirao s N.L., što se tijekom suđenja prema njoj odnosio s poštovanjem te što je neosuđivan.

