Božo Petrov: Prihvatljivi su mi svi koji žele Hrvatsku bez korupcije. HDZ ne dolazi u obzir

S kim bi nakon parlamentarnih izbora mogao koalirati Most, pitanje je koje ovih dana zaokuplja javnost, a u studiju Večernjeg lista postavili smo ga predsjedniku stranke Boži Petrovu.

Evo za početak. Biste li i vi kao vaš potpredsjednik Nikola Grmoja mogli progutati izbornu suradnju s SDP-om?

Pa, vidim da to stvarno zabavlja naciju, tko će s kime, kako prije, kako nakon izbora. Apsurdno mi je da se apsolutno svi bave time kad mi danas imamo divljanje cijena u kojem ljudi teško preživljavaju. Imamo pomor svinja u zbog katastrofalne politike vladajućih i Slavoniju na koljenima. Imamo afere, jednu za drugom... Gori nam država, a mi se bavimo time tko će s kim nakon izbora, a ne znamo kakvi su rezultati tih izbora. Što se tiče same ove priče, zabave i šušura po medijima, meni vam to govori da zapravo svi procjenjuju kako će Most biti taj koji će određivati tko će biti Vlada i da se zato cijelo vrijeme lupa po nama. Ne znam češe li ih više što znaju da, ako Most bude u Vladi više neće biti lopovluka.

Ili to što znaju da neće biti ideološkog lijevog burgijanja, neće biti preodgoja nacije. Ono što građani mogu biti sigurni je da je Most jedini jamac, ali stvarno jedini jamac protiv korupcije protiv lopovluka, da smo jamac očuvanja obiteljskih vrijednosti i da to nisu stvari koje se mogu dovoditi u pitanje ili biti predmetom bilo kakvih pregovora. Pokazali smo to svojim dugogodišnjim djelovanjem – tamo gdje bude Most, tamo ljudi mogu očekivati da će se držati do obiteljskih vrijednosti i da će stolovati pravda, a ne korupcija i lopovluk.

Ipak, oni koji će glasati za Most trebali bi unaprijed znati tko su vam potencijalni poslijeizborni partneri? Mislite li vi da će birači glasovati ovisno o kalkulacijama nekih političara ili će glasovati zbog onoga što političke stranke nude kao mogućnost da im život postane bolji?

Ja vjerujem da, na primjer, moju majku, mog oca i druge umirovljenike i neke druge obitelji zanima što će neki političar napraviti kad dođe na vlast. Ja vidim Hrvatsku puno drukčijom i boljom od onoga kako sada vode vladajući. Uzet ću samo današnji primjer – u Saboru je danas tema inkluzivni dodatak i dječji doplatak. To vam je dovoljna slika što će Most raditi kad dođe na vlast i zbog čega bi građanima trebalo biti u interesu izaći na izbore i glasovati za MOST, a ne podržavati politiku koja traje već dvadesetak i više godina i uvijek glasovati isto, a nadati se nečem drukčijem. Most već godinama govori da dječji doplatak treba biti univerzalan, jednak za sve, da ne smiju zbog poreznih olakšica ljudi s većom plaćom na kraju imati više novca za svoju djecu nego ljudi s manjom plaćom, da treba postojati dječji doplatak od minimalno 100 eura po djetetu i da se on progresivno penje s brojem djece. Oni danas iznose ponovo nekakvu promjenu Zakona o dječjem doplatku koji opet ispada socijala. Ja vidim državu koja je pravedna, u kojoj sva djeca vrijede isto, u kojoj djeca mogu ostvariti svoje potencijale svoje talente u kojima će im država omogućiti da to razviju, a ne da primaju nekakvu socijalnu pomoć.

POVEZANI ČLANCI:

Sve su to dobri argumenti, ali da biste ostvarili to što govorite, morate s nekim na vlast. Dakle, je li vam SDP potencijalno prihvatljiv partner?

Prihvatljivi su mi svi koji žele Hrvatsku kakvu ja želim, zemlju bez korupcije, zemlju u kojoj postoji prava i radnika i poslodavaca zemlju u kojoj se drži do obiteljskih vrijednosti. Takvi su nam dobrodošli i potencijalno prihvatljivi. A ono što svi trebaju znati je da mi izlazimo na izbore kao Most, u koaliciji s onima koje smatramo nekompromitiranim. Sklopili smo predizbornu koaliciju, građanima smo rekli s kim želimo i na kakav način. Možda se sada ovo što iznosim kao ideal čini naivno, ali znate što je meni naivno? Naivno mi je kad kada ljudi prešutno toleriraju korupciju i kriminal, a očekuju da će, birajući te iste, Hrvatska biti drukčija. A bit će ista. Dakle, mi smo jasno rekli kakve su naše vrijednosti i s kime se vidimo. S takvim ljudima smo sklopili predizbornu koaliciju, izlazimo na izbore i tražimo podršku građana toliku da možemo upravljati državom, jer znamo da će tada država funkcionirati deset puta bolje nego danas.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nama se događalo da su ljudi išli na izbore na listi lijeve koalicije, a na kraju prešli HDZ-u i zbog toga inzistiramo na pitanju možete li se zamisliti u vladi koju bi činile stranke ljevice?

Oprostite, ali razgovarate s članom Mosta koji je mogao šutjeti, kako je tada rekao premijer, prošetati malo van i zapaliti cigaru, prešutjeti kriminal, prešutjeti sve, dizati ručice i uživati u foteljama. Ništa od toga nismo htjeli, a nitko osim Mosta u političkoj povijesti Hrvatske to nije napravio, i to dvaput. Dakle, nama stavljati na teret nešto takvo je smiješno. Ako je itko pokazao do kakvih vrijednosti drži i da je u tome beskompromisan, da nismo za "prelete", to je bio Most, koji je upravo jamac da neće biti žetončića. Građani neka pogledaju zadnjih osam godina, da vide naša djela, a ne da slušaju riječi, ne naše, nego ni od HDZ-a ni SDP-a ni bilo koga. Ne riječi, djela!

Dva puta ste išli s HDZ-om. Je li moguće ponavljanje takve kombinacije?

Mislite li vi da se HDZ može promijeniti? Dakle, u onom prvom trenutku ja sam napravio pogrešku. Već sam javno rekao, zato što je moj osjećaj odgovornosti za državu u tom trenutku bio prevelik i htio sam pošto poto napraviti promjene. Nažalost, oni su taj dio iskoristili. Ja iskreno ne vidim da je HDZ spreman mijenjati državu onako kako mi hoćemo i onako kako treba. Uostalom, imali su priliku za to i oni su taj dio odbacili, izigrali su ga i mi smo s njima završili priču. Oni ovakvi ne dolaze u obzir, kazao je, među ostalim Božo Petrov.

>> VIDEO Ministrica Vučković: Situacija je pod kontrolom, jučer nismo zabilježili ni jedan slučaj