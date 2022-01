Božinović o COVID potvrdama: Europska unija će sutra utvrditi nova pravila

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na održanoj konferenciji za medije govorio je o COVID potvrdama.

Na pitanja o skraćenju samoizolacije, kazao je: - Kao što znate, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je taj koji određuje vrijeme samoizolacije. Što se tiče Stožera civilne zaštite, on je tu za donošenje mjera temeljem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ovo ne spada u tu vrstu odluka Stožera. Tako da temeljem svih iskustava koja postoje u ovom trenutku ne samo u Hrvatskoj, već u svijetu vezano za COVID pandemiju i širenje omikrona, vidimo da i druge zemlje skraćuju razdoblje izolacije i samoizolacije zbog činjenice da se osobe koje dođu u kontakt s virusom i brže zaraze, brže razviju simptome i brže prolazi bolest.

- EU Covid potvrde su donesene temeljem uredbe Europske unije koja će sutra utvrditi neka nova pravila i neke nove formule. Države će se svrstavati temeljem nove kategorije. Znamo da se do sada uzimala incidencija na 100 000 plus udio pozitivnih u odnosu na testiranih. Novost je da će se uzimati u obzir i stopa cijepljenih na 100 000 stanovnika. Po tome će se određivati boja zemalja i po tome će se određivati sloboda kretanja. Nama je to itekako zanimljivo kao državi članici i kao turističkoj zemlji.

Ponovio je da su COVID potvrde donesene uredbom Europske unije, te da se neće ukinuti jer "u tom slučaju hrvatski državljani ne bi mogli napustiti Hrvatsku i otići u Sloveniju ili Mađarsku".

