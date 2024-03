Božinović najavio da bi Turudić mogao dobiti zaštitu

Tko je, kada, kako i zašto propucao automobil Ivana Turudića, suca Visokog kaznenog suda te prisegnutog glavnog državnog odvjetnika, koji na dužnost treba stupiti u svibnju, pitanje je kojim se i dalje bavi policija. Potvrdio je to i ministar Davor Božinović, koji je kazao da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

– Ako su dva metka na jedan cilj, očito se radi o namjernom propucavanju, ali te okolnosti još treba utvrditi. Preuranjeno je donositi nekakve zaključke. Ovo je faza izvida, a izvidi su tajni i više od toga u ovom času ne mogu reći – kazao je Božinović.

Turudić je oštećenja na automobilu primijetio kada je došao u Viroviticu, nakon čega ga je odvezao na pregled na servis, gdje su automehaničari pronašli dva zrna. Pozvao je policiju, koja sada treba utvrditi kada je automobil propucan i kako te tko ga je propucao. Vjerojatnije je da se to dogodilo u Zagrebu, gdje Turudić živi i radi, pa će policija vjerojatno u nastavku kriminalističkog istraživanja pregledavati videosnimke, ako ih ima, u blizini mjesta na kojima je Turudić parkirao.

Tijekom kriminalističkog istraživanja provest će se i balističko vještačenje kako bi se utvrdio kalibar oružja, no put do pronalaska počinitelja i otkrivanja motiva je dugačak. Policija će tijekom izvida vjerojatno pokušati ustanoviti jesu li zrna koja su nađena u Turudićevu automobilu produkt namjerne ili slučajne pucnjave. U prvom slučaju to bi značilo da je netko to namjerno učinio te da je taj netko imao neki motiv, znao koji automobil Turudić vozi, kuda se kreće... Što sve otvara pitanje i sigurnosti njega i njegove obitelji, o čemu je govorio i Božinović, navevši da policija i SOA rade sigurnosnu procjenu te da ta procjena ide u smjeru da će mu biti dodijeljena zaštita.

VEZANI ČLANCI:

– Čuo sam se s njim. Sigurno mu nije svejedno, ali on je iskusan čovjek i zna se nositi s izazovima. Zaštita? Koliko znam, nakon ovog što se dogodilo, policijska prosudba ide u tom smjeru, da će mu nakon svega trebati zaštita – kazao je Božinović.