Novi detalji o propucavanju automobila Ivana Turudića: Oštećenje je nastalo u Zagrebu?

Stigli su novi detalji o propucavanju automobila sudca Visokog kaznenog suda i novog glavnog državnog odvjetniku RH Ivana Turudića. Navodno se radi o kalibru 7,65.

Prema istraživanju, pretpostavlja se kako su oštećenja nastala prije mjesec dana kada je Turudić boravio u Zagrebu, pišu 24sata. Naime, pregledavaju se lokacije i videosnimke na kojima je Turudić parkirao svoj automobil u glavnom gradu. Osim rupa od metaka, razbijen je i retrovizor te postoji mogućnost kako je i to oštećenje nastalo od propucavanja.

Podsjetimo, Turudić nam je odbio govoriti na kojem je mjestu vozilo propucano, gdje je to uočio i druge detalje koji su mu poznati, i to radi potreba istrage i eventualnog poligrafskog ispitivanja sumnjivaca. Ne zna kada se to dogodilo, jer nakon što je uočio rupu, vozilo je odvezao kod automehaničara, koji je u automobilu pronašao dokaz da je vozilo propucano hicem iz vatrenog oružja.

Incident je komentirao i premijer Andrej Plenković. "Naravno da sam čuo. To je zabrinjavajuće. Očekujem da policija objavi o čemu se radi. Navodno je prvo primijetio da mu je retrovizor razbijen pa je otišao na servis. Pa su oni na servisu našli rupe od dva metka. Još se ne zna kad se dogodilo i gdje se dogodilo. I je li to neki plod ovog što se događa. Sada se procjenjuje treba li Turudić zaštitu", poručio je Plenković.

Dodao je kako je na SOA-i da napravi procjenu ako je Turudiću potrebna zaštita. "Krajnje je zabrinjavajuće da se pri pregledu auta pronađu metci u autu sudca i glavnog državnog odvjetnika. Dobit će zaštitu ako dobije takvu procjenu. Ali sumnjam da može biti drugačije ako se nađu dva metka", rekao je.

