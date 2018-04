Borzan: Pad procijepljenosti i slabljenje antibiotika recept za zdravstvenu katastrofu u Europi

Od 2008. do 2015. u Europi je bilo 215.000 slučajeva bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem, ne računajući gripu. To, nažalost, nije iznenađenje ako znamo da istraživanja pokazuju kako je skepticizam prema cijepljenju u Europi među najvećima u svijetu. Zdravstvo je u nadležnosti država članica Unije, no recite to virusima i bakterijama. I oni uživaju slobodu kretanja po EU i Schengen im ništa ne znači. Upravo zato se EU mora više angažirati – poručila je hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan.

Rezoluciju o padu procijepljenosti u Europskoj uniji, čija je suautorica i Borzan, usvojio je u četvrtak, naime, Europski parlament. Rezolucija osuđuje širenje lažnih i nepotvrđenih informacija o cijepljenju koje podrivaju povjerenje javnosti te poziva Europsku komisiju i države članice da se jače angažiraju u suzbijanju dezinformacija. Parlament traži i veću transparentnost u procesu ispitivanja cjepiva te informiranja o mogućim nuspojavama, kako bi se uklonile bilo kakve sumnje u njihovu korist i učinke. Europarlamentarci su i pozvali Europsku komisiju da se angažira oko donošenja jedinstvenog kalendara cijepljenja u cijeloj Uniji te da uspostavi platformu za suradnju među državama članicama.

- Cijepljenje je, na neki način, žrtva vlastitog uspjeha. Njime su iskorijenjene ili suzbijene pošasti poput boginja i dječje paralize. Nove generacije, koje žive bez straha od njih, ne vide potrebu za cijepljenjem. Nažalost, u zemljama našeg okruženja poput Italije, Srbije i Rumunjske, deseci ljudi su umrli od ospica, bolesti koju smo skoro bili iskorijenili cijepljenjem. Iskreno se nadam da se isto neće dogoditi i u našoj zemlji, no najnoviji porazni podaci o procijepljenosti u Hrvatskoj ne ohrabruju - izjavila je dr. Borzan. Ističe i kako vodeće svjetske udruge za autizam godinama govore kako nema poveznice između cjepiva MMR i razvoja autizma.

- No, argumenti se ignoriraju u korist dezinformatora kojima je glavna kvalifikacija broj pogleda i likeova na društvenim mrežama – upozorava ona.

Čest argument antivakcinalnih pokreta je, dodaje, da unapređenje životnog standarda dovodi do smanjivanja broja oboljelih, a ne cijepljenje. Usporedba kretanja slučajeva ospica i vodenih kozica daje drugačiju sliku. Radi se, ističe, o bolestima čiji je način širenja istovjetan, no cijepljenje protiv ospica je obvezatno, dok za vodene kozice nije. Prema podacima HZJZ, od 1968. i uvođenja cijepljenja, broj slučajeva ospica je drastično pao, dok broj oboljelih od vodenih kozica stagnira.

Ozbiljan je problem globalnog i europskog zdravstva i sve veća otpornost mikroba na antibiotike.

- Oba problema su zasebno ogromne prijetnje javnom zdravlju, no zajedno imaju gotovo apokaliptičan potencijal. Pretjerano "kljukanje" antibioticima i odbijanje cijepljenja bi medicinu mogli vratiti u 19. stoljeće, pri čemu bi smrtnost djece i bolničkih pacijenata značajno porasla - upozorava Borzan.