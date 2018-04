Borzan: Nitko me neće uvjeriti da smo mi ludi i da sami biramo skuplje proizvode niže kvalitete

Hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan žestoko se obračunala s predstavnikom brandova koji je ustvrdio kako je problem različite kvalitete „fake news“. Zbilo se to na konferenciji Europskih pučana o različitoj kvaliteti proizvoda na tržištu EU.

- Ako je HIPP nakon moga istraživanja povukao proizvod lošije kvalitete s hrvatskog tržišta, ako je Bahlsen u kekse s maslacem za istočno tržište nakon prozivki zaista počeo stavljati maslac, ako je je Pepsi Co. odlučio plasirati kvalitetniji zapadni proizvod na cijelo tržište, tko ste vi da tvrdite da je ovaj problem fake news? - kazala je Borzan. Odgovor, pak, nije dobila.



Na radionici koju je organizirala Europska pučka stranka (EPP), Borzan je pozvala kolege, među ostalima i iz Hrvatske, da pučane uvjere da podrže pozitivne i prijeko potrebne promjene za potrošače.



- Moje kolege i ja smo napravili niz istraživanja na ovu temu, izborili smo se za 800.000 eura vrijedna europska testiranja, pišemo prvo izvješće o različitoj kvaliteti u Europskom parlamentu, i to sve prolazi dok većina EPP šuti. Prema amandmanima EPP na moje izvješće vidim da nemaju jedinstvenu poziciju i pozivam kolege koji razumiju ovaj problem da razgovaraju s njima – apelirala je Borzan.



Više od 80 posto građana u Hrvatskoj, podsjetila je, osjeća se građanima drugog reda zbog različite kvalitete hrane.



- Nitko me neće uvjeriti da smo mi ludi i da sami, prema „istraživanjima tržišta“, biramo skuplje proizvode niže kvalitete! Vrijeme je da se da se ovaj problem zaustavi i da EPP stavi građane ispred interesa industrije! - zaključila je jedina slavonska europarlamentarka.