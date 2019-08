Borisu i Sjeverni Irci prijete da će otići iz Ujedinjene Kraljevine

Nakon što je novi britanski premijer Boris Johnson u ponedjeljak posjetio Škotsku gdje ga je dočekala vrlo hladna dobrodošlica, a u utorak su mu u Walesu poljoprivrednici rekli da će ih njegovi planovi za Brexit upropastiti, jučer je posjetio najosjetljiviju točku svoje zemlje: Sjevernu Irsku. Ta je pokrajina Ujedinjenog Kraljevstva sporna zbog odbijanja Bruxellesa da se između nje i Republike Irske stvori tvrda granica nakon što UK izađe iz Europske unije.

Boris Johnson je zato želio smiriti tenzije u Belfastu, no nakon jučerašnjeg posjeta ne čini se da mu je to pošlo za rukom, a irski su ga republikanci optužili da preferira desnicu koja je naklonjenija Londonu. Republikanci su pritom čak i rekli da će tražiti referendum o ujedinjenju dvije Irske ukoliko zemlja iz EU-a izađe bez sporazuma. Škotski su lideri također dali sličan separatistički zahtjev što je osnažilo argumente onih koji tvrde da bi kaotičan izlazak zemlje iz EU-a, koji Johnson ne isključuje, mogao voditi raspadu zemlje.

U utorak poslijepodne Johnson je prvi put od kad je došao na čelo vlade u svojoj zemlji razgovarao s irskim premijerom Leom Varadkarom.

“Topao razgovor” uz razlike

Ponovio mu je da UK nikada između dvije Irske neće graditi ni infrastrukturu, ni prave granične prijelaze, ali da ne može pristati na plan tzv. backstopa koji je već proglasio mrtvim. To je politika osiguranja koju je Bruxelles već dogovorio s Johnsonovom prethodnicom Theresom May, a prema kojoj bi Sjeverna Irska, ili čak cijeli UK, ostao u tješnjoj vezi s EU-om ukoliko zemlje ne uspiju postići trgovinski sporazum nakon Brexita kojim bi izbjegle tvrdu granicu. Ta se tvrda granica želi na svaki način izbjeći, a razlozi su za to povijesni: strahuje se kako bi došlo do nasilja ukoliko bi se dvije Irske razdvojile pravom granicom. Irski je premijer zato branio taj plan backstopa, i u razgovoru s Johnsonom te je rekao da se on mora provesti jer je već dogovoren s Britanijom. No, tada na njenom čelu nije bio ekscentrični Johnson.

I dok su britanske vlasti opisivale njihov razgovor kao “topao”, sva su neslaganja između dvije strane ostala u zraku. Varadkar je pritom Johnsona pozvao i u Dublin kako bi detaljnije razgovarali o ovom pitanju koje je najvažnije Ircima, ali iza backstopa stoji cijela Unija. Samo nekoliko sati nakon toga Johnson je već bio u Belfastu i večerao s članovima desne Demokratske unionističke stranke (DUP) koji vladu njegovih konzervativaca podržavaju u britanskom parlamentu.

Zbog toga su ga ostale stranke u Sjevernoj Irskoj optužile da je pristran u njihovim unutarnjim odnosima. Sjeverna Irska, nagrizena etničkim i političkim tenzijama između britanskih unionista i irskih republikanaca, koje neki nazivaju i separatistima, bez vlade je od 2017. jer se stranke ne mogu dogovoriti o sastavljanju regionalne izvršne vlade. Johnson ih je jučer pokušavao nagovoriti da ubrzaju pregovore, ali umjesto toga dočekale su ga optužbe da radi samo u interesu unionista.

Zbog toga je liderica glavne republikanske stranke Sinn Féin Mary Lou McDonald jučer rekla da će zahtijevati da se raspiše referendum o ponovnom ujedinjenju dvije Irske ako se Brexit dogodi bez sporazuma. Johnson obećava da će UK izaći iz EU-a 31. listopada, uz dogovor s Bruxellesom ili bez njega.

– Bilo kakav Brexit, posebno onaj bez sporazuma, predstavlja dramatičnu promjenu okolnosti na otoku te bi bilo nezamislivo da ljudi ne dobiju priliku odlučiti o svojoj budućnosti – rekla je Lou McDonald.

Neće nas uzimati za ozbiljno...

Samo dva dana prije toga i u Škotskoj je britanski premijer slušao o separatističkim težnjama lokalnih nacionalista. U Škotskoj je rekao da je ta pokrajina već imala svoj referendum o nezavisnosti, dok je sjevernoirskim unionistima jučer obećao da njegova konzervativna vlada “neće biti neutralna” po pitanju. Drugim riječima, ne pada mu na pamet raspisivati referendum o nezavisnosti Sjeverne Irske.

Pitanje Sjeverne Irske i dalje će biti najvažnije u odnosima Londona i Bruxellesa. I jedni i drugi žele izbjeći tvrdu granicu između UK-a i Republike Irske, ali neprihvatljivost backstopa za London toliko je snažna da je Johnson spreman kockati se s izlaskom iz EU-a bez ikakvog dogovora.

– Moramo odbaciti backstop, i to može napraviti samo EU. Na njima je. Ako ne mogu postići sporazum, onda moramo biti spremni izaći iz EU bez njega. Inače nas nitko neće uzimati za ozbiljno – jasan je Johnson.