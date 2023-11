MORH objavio upozorenje za dio Hrvatske: Danas lete borbeni avioni, očekuje se pojačana buka

STRANI RADNICI

Filipinac o radu u Hrvatskoj: 'Nije lako biti odvojen od obitelji, ali ostat ću dokle god me firma bude htjela'

Za posao pomoćnog radnika na gradilištu, Raygan je plaćen 900 do 1000 eura mjesečno. Kao i svim drugim kolegama stranim radnicima, uz to su mu plaćeni smještaj, režije, prijevoz do posla te dva topla obroka