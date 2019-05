Bodljikavom žicom i psima protiv krađa, pucnjava i cajki

Polomljeno staklo na visokoj betonskoj ogradi, bodljikava žica, veliki psi... Sve su to mjere samozaštite koje poduzimaju mještani međimurskog sela Pribislavca, čija se ulica naslanja na romsko naselje. Na rubu strpljenja, odlučili su se 1. lipnja izaći na prosvjed na glavni čakovečki trg, gdje će zatražiti zaštitu državnih institucija od krađa, provala i narušavanja javnog reda i mira. Gotovo svako dvorište u Ulici Ante Starčevića čuva njemački ovčar, vučjak... Što veći pas, to se osjećaju sigurnijima. – Ni pas čuvar ne garantira da lopovi neće u dvorište. Pse znaju i otrovati. No meni puno znači kad samo zalaje pa da pogledam kroz prozor šeće li se tko po dvorištu.

Metalne stolce vare za pod

Ostavila sam ovaj tu prozor “na kip”, otišla na jedan sat i, kad sam se vratila, već su provalili u kuću. Ukrali su i mi ganc novi bicikl, kćerkin bicikl star niti godinu i pol dana, kosilicu, kompresor... Pozvali smo policiju, sve je još na sudu. Muž je na ogradu zavario žicu, stavili smo staklo, susjed je na živicu postavio bodljikavu žicu... Sve moramo doslovce držati pod ključem, čak i kokošinjce. Pajceke i ne držimo samo zato što bi nam I njih odnijeli. Kradu i životinje – u dahu izgovara mještanka koja ne želi reći ime. – Nemojte biti smiješni! Svi se bojimo – kaže vodeći nas kroz dvorište. I obično sušenje rublja na otvorenom teško je izvedivo. – Svako malo pale smeće i sve je puno crnog dima – veli.

Mještani vare metalne stolce i stolove na terasama za pod, inače bi brzo ostali bez njih. – Najgore je što u dvorišta ulaze i kradu uglavnom djeca do 17 godina kojoj nitko ništa ne može. Dolaze u grupama i ne možeš si pomoći. Kradu, galame, puštaju cajke, pucaju. Za to imaju pare? Živim od 2000 kuna penzije, radila sam cijeli život i ne zaslužujem da me balavac od 10 godina šalje u p... materinu. Ako mu nešto kažeš, pljune te – kaže. U romskom naselju ističu da probleme rade pojedinci s imenom i prezimenom te da ne treba prozivati sve Rome. – Tko je kriv, neka odgovara – kažu. Općinska načelnica Višnja Ivačić napominje pak da podržava prosvjed zakazan za 1. lipnja, kao i njezini kolege načelnici iz drugih međimurskih općina.

Pravo na normalan život

– Tražimo samo pravo na normalan život, ništa više – ističe. Njezin zamjenik iz redova romske manjine Željko Balog ne pojavljuje se, veli, na radnom mjestu, a uredno prima plaću iz proračuna.

