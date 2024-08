Blitzkrieg u Kursku: Kako je Ukrajina osramotila Rusiju u dvije faze

Prvi put nakon Drugog svjetskog rata strana država zauzela je ruski teritorij. Ukrajinske trupe su u velikoj operaciji u regiji Kursk uspješno provele dvije faze. No, poniženje Kremlja moglo bi imati ozbiljne posljedice, smatra austrijski Krone Zeitung. Što se dogodilo u Rusiji od 6. kolovoza je apsolutno povijesno. Zapadni analitičari, vojni blogeri i ruski čelnici potpuno su iznenađeni novim oblikom blitzkriega. Plan operacije bio je strogo čuvan u tajnosti, a čak su i trupe koje su je izvodile bile informirane u posljednjem trenutku.

Kako je Ukrajina napredovala u Kursku? Prema izvješćima agencije AFP, ukrajinska vojska je u svojoj ofenzivi u ruskoj pograničnoj regiji Kursk do ponedjeljka navečer napredovala za čak 800 četvornih kilometara. Za usporedbu, to je otprilike dvostruko veće od površine Beča.

Ukrajinci danima objavljuju slike kako podižu ukrajinske zastave u ruskim naseljima. Na Google Mapsu vojnici predsjednika Zelenskog šale se kako ruski restorani i supermarketi nemaju dovoljno prostora za njihove tenkove. Postoje videosnimke na kojima se vidi kako se trupe Vladimira Putina predaju bez borbe. Oko 200.000 Rusa je u bijegu. To je potpuni debakl za Putina, koji je svojoj zemlji uvijek obećavao da "specijalna operacija" neće utjecati na njihov život. Sada se postavlja pitanje: Kako je do toga došlo? Napredovanje je očito bilo podijeljeno u dvije faze, ocijenio je Krone Zeitung.

Faza 1 – Prikrivanje stvarnih namjera i aktivnosti

Regija Kursk bila je lakši cilj u usporedbi s drugim dijelovima fronte na istoku i jugu Ukrajine. Imala je manje rovova za oklopna vozila, manje "zmajevih zuba" i manje naoružanih borbenih položaja. Rusija je također imala manje mina u Kurskoj regiji nego u okupiranim ukrajinskim teritorijima. Premještaj ukrajinskih trupa neposredno prije invazije bio je zabilježen u Rusiji, ali je pogrešno interpretiran. Najvažnije je da su zastarjeli ruski materijali pružili Ukrajincima veliku priliku za prodor.

Tijekom prve faze Ukrajina je uspjela stvoriti "tamnu zonu" za ruske snage. Rusi su izgubili kontrolu nad svojim izviđačkim dronovima, što je otežalo njihovim zapovjednicima praćenje situacije na terenu. Ova privremena nestabilnost iskoristila se za postavljanje smetnji koje su blokirale ruske komunikacije i opremu na fronti.

Ruski dronovi su postali neučinkoviti jer su Ukrajinci otkrili glavne frekvencije za komunikaciju na granici i za upravljanje dronovima te su pripremili snažne smetnje koje su prekinule rusku komunikaciju, izvještava ruski ratni bloger. Čini se da ruski dronovi u toj regiji nisu koristili najnovije tehnologije. Ukrajincima je uspjelo neutralizirati ruske dronove tako što su koncentrirali dovoljno smetnji u Kurskoj regiji. Time su omogućili svojim tenkovima da slobodno prolaze kroz otvorena područja bez opasnosti od uništavanja.

Faza 2 – Zračna dominacija i uništavanje opskrbe

Nakon što su neutralizirali rusku zračnu nadmoć, Ukrajinci su nad ruskim nebom postavili gustu mrežu dronova. To im je omogućilo da raznesu rupe u rovovima, dok su piloti dronova s manjim i okretnijim modelima nanijeli značajnu štetu. Nakon što su izveli brzi napad dronovima, ukrajinska infanterija napredovala je kako bi osigurala osvojeno područje. Zatim su smetnje pomaknute bliže fronti, a cijeli postupak ponovljen za sljedeću fazu napredovanja. Također, izvještaji i slike na društvenim mrežama sugeriraju da je američki raketni sustav HIMARS precizno uništio ruske opskrbne linije.

Ukrainian Armed Forces took under control the town of Sudzha in the Kursk Republic, as well as the strategic Gazprom facility. pic.twitter.com/iD0TbhYRiE