Blinken pozvao Izrael da iskoristi ubojstvo Sinvara za okončanje rata u Gazi

Američki državni tajnik Antony Blinken u utorak je pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da iskoristi ubojstvo Hamasova čelnika, oslobodi taoce zatočene 7. listopada i završi rat u Gazi. Nakon neuspješnih pokušaja dogovaranja primirja između Izraela i Hamasa, Blinken je na svome 11. putu za Bliski istok otkad je izbio rat u Gazi i posljednjem prije predsjedničkih izbora koji bi mogli donijeti zaokret u američkoj politici.

Blinken je također pokušavao iznaći način ublažavanja eskalacije sukoba između Izraela i proiranskog Hezbollaha u Lebanonu, gdje je tijekom noći u izraelskim zračnim napadima na glavnu državnu bolnicu u Bejrutu ubijeno barem 18 ljudi, uključujući i četvero djece, dok je 60 ljudi ranjeno. Istaknuo je američke nade da ubojstvo Hamasova čelnika Jahje Sinvara može biti nova mogućnost za mir. "Ministar je podvukao potrebu da se iskoristi uspješna akcija privođenja Sinvara pravdi puštanjem svih talaca i okončanjem sukoba u Gazi tako da on omogući trajnu sigurnost i za Izraelce i za Palestince", priopćio je State Department. U priopćenju svoga ureda, Netanyahu je rekao da Sinvarova eliminacija "može imati pozitivan učinak na povratak talaca, na postizanje svih ciljeva rata i dan nakon rata."

No nema spomena mogućeg primirja nakon godine dana rata u kojoj su Hamasove vojne sposobnosti uvelike degradirane, a Gaza pretvorena u ruševine, s 2.3 milijuna raseljenih stanovnika. Izrael je stava da neće prekinuti borbe sve dok palestinska militantna skupina ne bude u cijelosti uništena kao vojna sila i vladajuće tijelo Gaze. S druge strane, Hamas je odbio osloboditi taoce koje je oteo 7. listopada prošle godine. Blinken je također rekao Netanyahuu da Izrael treba učiniti više u osiguravanju da humanitarna pomoć dođe do civila u Gazi, a izraelski dužnosnici obećali su da će to učiniti, rekao je američki dužnosnik novinarima. Međutim, u izraelskom se priopćenju ne navodi humanitarno pitanje.

Ranije ovaj mjesec, Blinken i ministar obrane Lloyd Austin napisali su pismo izraelskim čelnicima da poduzmu više koraka kako bi poboljšali humanitarnu situaciju u Gazi ili da se suoče s potencijalnim ograničenjima američke vojne pomoći. Izrael dosad nije pokazao znakove popuštanja svoga ratovanja u Gazi i Libanonu čak i nakon ubojstava nekoliko čelnika Hamasa i Hezbollaha, među kojima je bio i moćni glavni tajnik Hezbollaha Hasan Nasralah koji je ubijen u zračnom napadu 27. rujna.