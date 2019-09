Bježao policiji pa uletio autom u kuću: Da sam sjedio gdje uvijek sjedim ne bih preživio

Sinoć oko pola noći vozač je uletio automobilom u dnevni boravak obiteljske kuće u Luka putu u Požegi. Naime, 22-godišnji vozač Opel Astre karavan, zagrebačkih registarskih oznaka bježao je policiji koja ga je pokušala zaustaviti neslužbeno doznaje Pozega.eu.

-Sat vremena prije ovog događaja sjedio sam u dnevnom boravku i gledao televizor. Otišao sam spavati u spavaću sobu koja mi je odmah pokraj dnevnog boravka. Uhvatio sam prvi san. U snu sam čuo nekakav jak udarac. U tom trenutku nisam znao što se zbiva. Kad sam izišao iz spavaće sobe imao sam što vidjeti. Nekakav mladić je automobilom uletio u moj dnevni boravak, došao gotovo do pola njega. I sami možete pretpostaviti koja je to brzina vozila bila kada je izbila prozore, zid i slomila radijatore u dnevnom boravku. Da sam bio u dnevnom boravku i sjedio gdje uvijek sjedim sad s vama ne bi razgovarao. To ne bi preživio – prepričava događaj vlasnik obiteljske kuće.

U nevjerici cijeli događaj je promatrala i kći vlasnika kuće koja je u trenutku ulijetanja vozila u njihov dnevni boravak bila na katu iznad.

- Nisam još bila zaspala i čula sam da neki automobil ide velikom brzinom. Mislila sam da će se uspjeti zaustaviti ali kao što vidite nije. Uletio je u naš dnevni boravak – ispričala je. Po dovršetku policijskog očevida biti će poznato više detalja o samom nesvakidašnjem događaju.

