Bivši pomoćnik ministra branitelja nakon devet odgoda 20. siječnja ipak mora u Remetinec

Odgodu odlaska na izdržavanje kazne od četiri godine od travnja 2023. tražio je - devet puta. Sud mu je molbu dva puta odbio, sedam puta prihvatio. Zadnji put molba mu je prihvaćena 11. prosinca 2024., no sud je tada odlučio i da se 20. siječnja mora sam javiti u Remetinec ili će u protivnom za njim biti raspisana tjeralica. On je Dinko Mikulić, nekada je bio pomoćnik ministra branitelja i osuđen je zbog mita. I to iz trećeg pokušaja, jer je u dva navrata viši sud osuđujuće presude ukinuo. Uglavnom, u travnju 2022. Mikulić je na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen zbog primanja mita na četiri godine zatvora, oduzeto mu je 1,3 milijuna kuna te je morao platiti i 136.000 sudskih troškova, a presuda je postala pravomoćna u travnju 2023.

Prema optužnici, Mikulić se teretio da je tijekom 2005. tražio, a kasnije i primio mito kako bi određenim tvrtkama pogodovao pri kupnji stanova za potrebe stradalnika Domovinskog rata. Mito je, tvrdilo je tužiteljstvo, tražio od Branka Dretara, suvlasnika i člana uprave trgovačkog društva Stanoing d.o.o. iz Varaždina. Prvo je tražio 50.000 eura, a potom i milijun kuna. Uhićen je bio 2012. a od 2005. do uhićenja, Mikulić je bio je u Upravi za stambeno zbrinjavanje te je trebao brinuti o zbrinjavanju vojnih invalida, i članova obitelji poginulih, nestalih i zatočenih branitelja. Ministarstvo branitelja je odlučivalo koji će se stanovi kupovati, a u Ministarstvu je odlučujuću ulogu o tome imao Mikulić. Odgode izdržavanja kazne je tražio zbog zdravstvenih problema jer je išao na operaciju i rehabilitaciju. To je bio razlog i zadnje odgode.

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>