Bitka za život se nastavlja: 'Ana Mari je dobila novu priliku, ali joj vrijeme nje saveznik'

Želim da zapamtite da se kuće i ostala zdanja mogu ponovo izgraditi. Živote ne možemo zamijeniti, rekao je ovih dana premijer Bahama, Hubert Minnis u jeku oluje koja hara tamošnjim prostorima. Osvrćući se na Hrvatsku, ovdje imamo 'sitnijih oluja' koje su također razorne i opasne, a upravo se jedna takva 'oluja' odvija u domu obitelji Ljutić.

Riječ o mladoj majci dvoje dječaka i supruzi, Ana Mari, koja boluje od raka dojke. Već više od dvije godine hrabra majka vodi borbu s tumorom koji joj je dijagnosticiran na porodu s drugim djetetom nakon čega je ostala neko vrijeme u komi, vodeći borbu s epileptičnim napadajima, buđenjem i bolešću.

Mjesec dana nakon poroda su ju tek uspjeli stabilizirati, ali, kako je rekao njezin suprug Dino, bila je- biljka.

- Do 1. lipnja je bila na relaciji palijativna bolnica Rockefellerova - Rebro, a tada ju tri dana prije njenog rođendana odlučujemo vratiti kući, iako je imala 40-ak kilograma, nije pričala, niti razumjela gdje je. Nekako uz mimiku smo se sporazumijevali, a našeg sina vidjela je tada prvi put. Trebalo je ju pripremiti na to jer ona nije ni znala da je rodila, niti da je bila trudna, toliko joj je mozak stradao. Uspjeli smo ipak od invalida u krevetu, biljke, došli smo do toga da danas si sama skuha kavu, obavlja higijenu i sve te neke osobne stvari, sa što nam jako puno znači. Ipak, ona i dan danas ne zna čitati i pisati, dva kralješka nema, teško se kreće, ali nije u kolicima - kaže suprug Dino koji je zadovoljan jer, kako kaže, s obzirom na njene dijagnoze ona je u nevjerovato dobrom stanju.

Naime, bolest je zaustavljena, ali izliječiti se ne može jer su metastaze na jetri, plućima, kostima,... Nedavno se održala humanitarna utrka na zagrebačkom jezeru Bundek kako bi se skupili dobrotvorni prilozi da se Ana Mari pokuša, na neki način, unaprijediti trenutno stanje terapijama u inozemstvu. Sada priča dobiva nastavak- postoji šansa, vremena je malo, kaže njezin suprug, a svaka je pomoć dobrodošla.

- Dragi ljudi, svi ste čuli za Hrabru mamu, a naša Hrabra mama dobila je novu priliku. Uključile su se klinike iz Italije, Njemačke i Turske. Mama nema vremena i u zadnje vrijeme ne osjeća se dobro. Vrijeme joj nije saveznik. Neurološki ispadi su sve izraženiji i trebamo svu pomoć. Iz klinike u Italiji, Padre Pio, nemaju mogućnosti liječenja, ali su nam preporučili klinike koje bi joj mogli pomoći i holistički pristupiti slučaju. Naravno, uz nastavno liječenje po hrvatskom protokolu (HZZO). Nudi nam se suradnja vanjskih klinika, koju ne možemo propustiti. Za preglede bi nam trebalo oko 90 tisuća kuna. Točan iznos još nemamo, a u to se nadamo da bi bio uključen smještaj, put i boravak. Nadamo se da će to biti dovoljno jer Hrabra mama samo želi živjeti- rekao nam je njezin suprug, Dino Ljutić.

Ako želite pomoći, možete uplatom na broj računa:

HR7623400093210135194

DINO LJUTIĆ

PBZGHR2X za uplate iz inozemstva