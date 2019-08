Hrabra mama želi živjeti: 'Bila je biljka, a sada si sama kuha kavu. Za daljnji napredak trebamo pomoć'

Sutra će se na zagrebačkom jezeru Bundek održati humanitarna utrka za mladu Ana Mari koja boluje od raka dojke. Već više od dvije godine hrabra majka vodi borbu s tumorom koji joj je dijagnosticiran na porodu s drugim djetetom.

Ana Mari je nekoliko mjeseci hodala po bolnicama dok je bila trudna sa sinom Matiasom žaleći se na nesnosne bolove, no liječinici su tvrdili da se radi o išijasu. Kada su joj na Rebru napokon otkrili da ima rak, on je već metastazirao i situacija je bila kritična.

- Dijete je moralo isti dan ići van. Nakon toga počnje njena borba, koma, pa buđenje, pa epileptični napadaji, pa epileptični status iz kojeg se rijetko tko vrati živ pogotovo kad je u podlozi tumor, a posljedice su najčešće fatalne i katastrofalne - prepričava nam otac Dino.

- Nakon nekih mj dana oni su je stabilizirali, ali bila je biljka, niti pogleda niti govora - ništa. U tom stanju inače tumor se ne liječi, ali njena onkologica dr. Paula Podolski koja je bila zadužena za nju jednostavno nije odustala. Rekla nam je prvi put, ja nešto vidim mogli bi uspjeti, meni je to dovoljno bilo da joj povjerujem. Samo nisam tada znao da njima i zaustavljanje raka iako je 4 stadij znači uspjeh - nastavlja otac.

Foto: Privatna arhiva

Po povratku kući stanje se popravlja

- Do 1. lipnja je bila na relaciji palijativna bolnica Rockeffelerova - Rebro, a tada ju tri dana prije njenog rođendana odlučujemo vratiti kući, iako je imala 40-ak kilograma, nije pričala, niti razumjela gdje je. Nekako uz mimiku smo se sporazumijevali, a našeg sina vidjela je tada prvi put. Trebalo je ju pripremiti na to jer ona nije ni znala da je rodila, niti da je bila trudna, toliko joj je mozak stradao. Uspjeli smo ipak od invalida u krevetu, biljke, došli smo do toga da danas si sama skuha kavu, obavlja higijenu i sve te neke osobne stvari, s što nam jako puno znači. Ipak, ona i dan danas ne zna čitati i pisati, dva kralješka nema, teško se kreće, ali nije u kolicima - kaže suprug Dino koji je zadovoljan jer, kako kaže, s obzirom na njene dijagnoze ona je u nevjerovatno dobrom stanju.

- Daleko od normalnog života, ali opet je život, od Boga dan kakav takav - dodaje.

Naime, bolest je zaustavljena, ali izliječiti se ne može jer su metastaze na jetri, plućima, kostima,...

- Ono što nas prijeći da joj podignemo kvalitetu života na više je mozak. On je stradao teško možda i nepovratno. Stalni epileptički napadi prerasli su u neepileptičke psihogene napade koji traju i po dva sata. Ostavljaju navodno manju štetu, ali problem je što dolaze iznenada, a svaki pad za nju može biti koban jer bez dva kralješka svaki nagli pokret ju može trajno strpati u kolica - kaže zabrinuti Dino.

Foto: VL

Utrkom zato žele prikupiti sredstva kako bi otišli u inozemstvo po drugo mišljenje te kako bi pokušali na neki način unaprijediti trenutno stanje u kojem se Ana Mari nalazi. Utrku će predvoditi poznati hrvatski maratonac Tadija Opačak, a svi građani pozvani su da se pridruže ovoj humanitarnoj priči, bilo sudjelovanjem u utrci ili podrškom iz publike. Nema kotizacija već će biti postavljene kutije za donacije za sve one koji žele pomoći obitelji u borbi s ovom opakom bolešću.