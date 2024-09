Biti ili ne biti za Olafa Scholza – SPD u Brandenburgu ne smije izgubiti

Izbori u državi Brandenburg mogli bi biti konačan test za kancelara Olafa Scholza, odnosno Semafor koaliciju koju vodi. Sasvim je sigurno da je svjestan da bi još jedan uspjeh AfD-a, stranke koju se drži krajnje desnom, a koja je na prošlim izborima u državama Saskoj i Tiringiji ostvarila do sada svoje najveće uspjehe. Dogodi li se to i u Brandenburgu, a ankete kažu da će biti tako, bit će ugrožen i mandat sadašnjeg njemačkog kancelara.

Procjena je, naime, političkih analitičara kako bi u njegovu SPD-u mogla zavladati panika koja bi mogla rezultirati pritiskom nalik onom kakav je imao Joe Biden, a to je da odstupi sa svojeg mjesta. Samo to bi se dogodilo znatno prije redovnih izbora, a ne u kampanji, kako je to bilo s Bidenom, čisto da spomenemo. Situacija je doista napeta, kao u nekom političkom trileru. AfD po anketama ima 28, a SPD 27 posto, razlika je unutar statističke pogreške. Olaf Scholz zna koliko je situacija ozbiljna i zato je izašao na ulice u izravan kontakt s biračima, što je nešto što je sasvim sigurno morao raditi i prije. – Nije lako imati koaliciju – i neće biti lakše – rekao je Scholz navečer na javnoj raspravi u Brandenburgu.

– Ali dolazi vrijeme, tj. došlo je, kada možete pronaći jasne riječi – kazao je njemački kancelar. Jedan građanin rekao mu je da misli da je Scholz pravi kancelar, ali da želi nekoga jačeg, što se vanjske percepcije tiče. Scholz je odgovorio da je došao kako bi jamčio da će građani dobiti ono što žele. Scholzu se predbacivalo da je introvert, pogotovo od početka rata u Ukrajini, kada je ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock često imala vanjskopolitičku inicijativu, činilo se i bez koordinacije sa Scholzom.

No u Njemačkoj su se pojavili sve veći problemi s migrantima te u gospodarstvu, u kojem prijeti zatvaranje tvornica velikih njemačkih proizvođača, što ide na ruku krajnjim strankama poput AfD-a ili BSW Sahre Wagenknechta. Možda i prvi put u povijesti ne prijeti opasnost od CDU-a, konzervativci i u Brandenburgu prema anketama ne dobivaju više od 14 posto, BSW 13 posto. Ipak, Scholz je optimističan i smatra kako se njegova koalicija neće raspasti do redovitih izbora. – Hoće li vlada izdržati do kraja zakonodavnog roka? Mislim da da – govorio je. Istodobno je optimist i u tome kako bi njegova stranka mogla postati najjača snaga, kao što je to učinila na izborima 2021. godine.

– To je ono čemu sam posvećen. Nisam zabrinut zbog toga kao drugi – pokušava održati optimizam njemački kancelar. Ali treba ovdje spomenuti kako su te optimistične rečenice izrečene prije današnjih izbora te neće značiti ništa ako SPD doživi poraz, pogotovo ako taj poraz bude težak. Scholzu se ovakav scenarij nikako ne smije dogoditi, u stranci i dalje ima podršku iza koje stoje i određene logike. SPD-ov povjerenik savezne vlade za istočnu Njemačku Carsten Schneider računa na Scholza kao kandidata SPD-a za kancelara, bez obzira na ishod državnih izbora.

– S njim imamo najbolje šanse – rekao je političar SPD-a za düsseldorfski Rheinische Post. – Olaf Scholz postupa razborito s dugogodišnjim iskustvom u upravljanju, a Friedrich Merz je suprotnost – dodao je misleći na kandidata CDU-a za kancelara. Na pitanje kako će Scholz ponovno okrenuti raspoloženje na istoku u svoju korist, Schneider je rekao da je uvjeren da može uspjeti. – Koalicija je ta koja nema dobar rejting zbog javnih prijepora – rekao je. Smatra kako je kancelarov učinak do sada ipak impresivan te će to također postati vrlo jasno u predizbornoj kampanji u istočnoj Njemačkoj.

