Bio je policajac, sada je ribar na koći, dojavljivao je informacije iz MUP-ova sustava, a u obrani je tvrdio: Bio mi je informator!

Kristijan S. (48), završio je kriminalistiku, nekada je bio policajac, no sada je, ribar na - koči. No osuđen je zbog onoga što je činio kao policajac Odjela organiziranog kriminaliteta Službe kriminalističke policije PU šibensko - kninske. USKOK ga je teretio za zloporabu položaja i ovlasti, a laik bi rekao da je djelo za koje je osuđen, zapravo "curenje" informacija. I to ono pravo, jer je prema optužnici Draganu B. (56), iz MUP-ovog informacijskog sustava dojavljivao informacije koje nije smio. Dragan B. se teretio na poticanje za zloporabu položaja. Obojica su na Županijskom sudu u Splitu nepravomoćno osuđeni na po godinu dana zatvora svaki, s tim da im je obojici, zatvorska kazna zamijenjena radom za opće dobro. Moraju obojica platiti i po 400 eura sudskih troškova svaki.

USKOK je teretio Kristijana S. da je na traženje Dragana B.. potonjem dostavljao podatke o osobama kojima se Dragan B. htio osvetiti jer su ga te osobe fizički napale pred jednim noćnim klubom početkom 2021. Osim podataka o tim osobama, USKOK je u optužnici naveo i da je Kristijan S. Draganu B. dostavljao podatke o njihovim vozilima. Učinio je to uvidom u MUP-ov informacijski centar, čemu je po tvrdnjama USKOK-a, pogledao podatke o 275 osoba koje imaju isto ime koje ima i osoba čije je podatke dao Draganu B. Podatke koje je našao u informacijskom sustavu MUP-a je fotografirao i poslao ih Draganu B., iako je znao da to ne smije činiti. Osim toga, USKOK je teretio Kristijana S. i da je prikupio podatke o tome kako se protiv druge osobe zanimljive Draganu B. provode izvidi zbog nasilničkog ponašanja, te mu ih je isto dostavio, iako je znao da se ni to ne smije jer su izvidi tajni. Dragana B. se tereti da je nakon što je odbio podatke o osobama koje su ga zanimale, nabavio kamere i GPS lokatore te da je naredio da ih se prati, kako bi ih mogao presresti, napasti i osvetiti se.

- Dragan B. je krajem 2017. upisan kao moj registrirani informator, a to znači da je prošao provjeru koja je dostavljena i MUP-u Zagrebu i USKOK-u. U policiji sam bio od 2006., bio sam više puta odlikovan, a moji su problemi počeli 2017. kada sam ušao u sukob s nadređenim. Trebali smo ići u pretragu kuće osobe za koju se sumnjalo da ima veće količine droge i oružja, a nadređeni je to spriječio, a onda me nakon nekoliko mjeseci optužio da sam korumpiran. To me je iznenadilo jer sam svoj posao obavljao savjesno. Nadređeni mi je rekao da biram hoću li sam otići ili će me kazneno prijaviti. No nije mi htio predočiti izvješća koja me kompromitiraju, pa sam onda odlučio otići i prijeći u Odjel organiziranog kriminaliteta. Kada sam tamo prešao, nakon nekog vremena sam sreo Dragana B. koji je bio uzrujan jer su ga napali. Kazao sam mu da mi pošalje nadimke i neke podatke o tim osobama da ih mogu provjeriti, jer je jedan od napadača bio osoba za koju sam znao da se bavi prostitucijom id rogom. Kada sam to provjeravao u sustavu sam slikao jer sam to naučio od starijih kolega. Dragan B. me nikada nije poticao da učinim bilo što - branio se Kristijan S.

Fotografije i podatke koje je slao Draganu B. nađeni su mobitelu Dragana B., koji se pak branio da on nikada nije tražio Kristijana S. da mu šalje te podatke, već je ovaj t činio samoinicijativno.

