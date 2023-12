Bill Gates apelira na sve koji 2024. izlaze na izbore: 'Kada bih vas mogao zamoliti jednu stvar'

Suosnivač Microsofta i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, Bill Gates, objavio je otvoreno pismo svijetu u kojemu je iznio neka predviđanja i nade za godinu pred nama. Naveo je da ga je rođenje unuke natjeralo da promijeni svoj pogled na svijet i počne razmišljati o svijetu koji ostaje njenoj generaciji.

"Sretan sam što mi moj posao daje uvid u sve načine na koji svijet postaje bolji. Izazovi s kojima smo suočeni čine se manje strašni kada razumijete točno što trebamo da bi se uhvatili s njima u koštac" napisao je Gates, a prenosi Fox Business. "Podijelit ću nekoliko razloga zbog kojih sam optimističan u vezi 2024. godine. Nadam se da će i vas uzbuditi o napretku kojem svjedočimo kao što su i mene" poručio je.

Gates smatra kako će se napredak umjetne inteligencije višestruko ubrzati, naročito u medicini, a koristit će ih se za brze pretrage ogromnih količina podataka kako bi se otkrile nove terapije za neke od najopasnijih bolesti. "U zemljama s visokim prihodima, poput SAD-a, pretpostavljam da će građani intenzivnije koristiti usluge umjetne inteligencije za 18 do 24 mjeseci" istaknuo je. Kada je riječ o manje razvijenim zemljama, poput onih na afričkom kontinentu, Gates tvrdi da će one na slične razine integracije umjetne inteligencije doći za otprilike tri godine. "To je i dalje zaostatak, ali puno manji nego što smo viđali kod nekih drugih inovacija" napomenuo je.

Osim u zdravstvu, Gates očekuje inovacije u sektoru energetike jer je "sve više ljudi suočenu s poteškoćama koje uzrokuju sve češći ekstremni vremenski događaji izazvani klimatskim promjenama". Smatra da ćemo vidjeti novitete u raznim granama uključujući i nuklearnu energiju. "Klimatska kriza može se činiti nepremostivom preprekom, no lakše je ostati optimističan kada se fokusiraš na napredak koji smo već postigli. Ako svijet nastavi prioritizirati financiranje inovacija, uvjeren sam da možemo napredovati po pitanju klimatskih ciljeva" istaknuo je.

Nezaobilazna je tema i politika - u 2024. godini građani gotovo 60 zemalja izaći će na izbore, a Gates kaže kako se radi o više od 4 milijarde ljudi ili pola svjetske populacije. "Radi se o povijesnom trenutku, ovo će sigurno biti godina za pamćenje" smatra on.

"Kada bih mogao zaželjeti samo jednu stvar, od svih koji izlaze na izbore sljedeće godine, to bi bilo da nastoje izabrati vođe koji razumiju u važnost ulaganja u ljudski razvoj diljem svijeta. Povijest je pokazala da cijeli svijet profitira kada vlade odaberu pomoći ljudima izvan svojih granica" zaključio je Gates.

Podsjećamo, iduća godina smatra se superizbornom godina. Naime, osim američkih predsjedničkih izbora koji privlače pažnju cijelog svijeta, održat će se i izbori za Europski parlament kao i parlamentarni izbori u Hrvatskoj.

