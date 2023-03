Bili smo u inspekciji trgovačkih lanaca: Na samo nekoliko artikala uštedjeli smo gotovo 10 eura

Samo na pet artikala u potrošačkoj košarici, ovisno jesmo li i dalje vjerni tzv. A-brendovima ili nam je dobra i trgovačka robna marka, može se uštedjeti gotovo dvostruko, pokazala je Večernjakova kratka inspekcija u nekima od vodećih trgovačkih lanaca. U prvoj košarici našlo se 10 rola Zewa troslojnog toaletnog papira, šampon Schauma (400 ml), riža Gallo originario (1 kg), Barilline Penne rigate (500 g) te Vegeta (500 g) koje smo platili ukupno 19,98 eura ili 150,54 nekadašnjih kuna. Druga – skromnija, s istovrsnim proizvodima dobro znanih trgovačkih robnih marki Konzuma, Spara, Lidla i dm-a – koštala nas je pak 10,15 eura (76,48 kn), s time da smo već sa šamponom koji je bio jeftiniji 2,88 eura, a sadržavao je 100 ml više, te s dodatkom jelima s povrćem kojega je u pakiranju čitav kilogram, a koštao je 1,59 eura manje, uštedjeli 4,47 eura ili 33,68 kuna.

Kupuje se manje i ciljano

– Barilla u Italiji uopće nije A-brend – neki naši domaći skuplji su i 2-3, pa i više eura, no ja se ne bunim ni protiv ovih Lidlovih Combino, a ni Sparovih S budget marki tjestenine. Vegetu koju trošim desetljećima nijedan okus ne može zamijeniti, ali kad gledate kako da uštedite svaki euro, naviknete se. Zapravo stalno gledam kataloge i kupujem proizvode koji su na akciji – i nije mi teško obići i dva-tri dućana da bih uštedjela. Ovo što se danas radi s cijenama doista je bezobrazno – kazala nam je zagrebačka umirovljenica Đurđica F., koju smo u subotu zatekli u Lidlu.

Kupnja na akciji ili dvije-tri banane, pola kupusa ili muškatne tikve, 3-4 mrkve... – u košarici su umjesto kilograma-dva postali već pravilo. U nekim je trgovinama u kasnijim popodnevnim satima kruh, čak i voće i povrće moguće kupiti i za 50% nižu cijenu, isto tako i robu pred istekom roka u diskontnim dućanima mliječne industrije Dukat i još nekih proizvođača, a štedi se i s loyality karticama, kupnjom u određene dane s popustima od 10% na ukupan račun... Trgovačke robne marke (TRM) jačaju tržišne udjele već godinama, no u posljednjih godinu dana, s inflacijom od oko 20%, na prehrambenim artiklima naglo ubrzavaju. Prema analizi Nielsena za magazin Ja trgovac, već lani u studenome bilo je jasno da TRM rastu dvostruko brže od brendova – čak 18,5% od početka godine. Razlike u cijeni sve su vidljivije - kod TRM-a su bile prosječno veće 7% (brendova 11,5%). K tome, TRM je od početka godine rastao i količinski 11%, kod diskontera i 14%, a brendovi su imali 1,5% manju prodaju. Dakle, TRM na hrvatskom tržištu nose trećinu vrijednosnog rasta i sav količinski rast, a to se još više osjećalo na neprehrani.

Prema nekim procjenama Nielsena i Međunarodnog udruženja proizvođača privatnih marki (PLMA), lani je prodaja TRM-a u Europi premašila 300 milijardi eura. Rekorder je Švicarska s 51,6%, dok se u nas procjene kreću od više od 80% kod Lidla, a ostalih trgovaca više od 30%. – Kupuje se manje, ciljano. Puno veća potražnja je za svakodnevnim baznim proizvodima poput krumpira, mrkve, luka, a smanjila se potražnja za egzotičnim, bio i eko proizvodima. Zapravo se čak 50% robe kupuje na akcijama – kazala je Sanja Burić, predsjednica uprave Enna Fruita, na nedavnoj konferenciji "Cijene hrane pod udarom inflacije", ističući kako je omjer cijene i kvalitete u izuzetnom fokusu. Predsjednik uprave KTC-a Ivica Katavić kaže kako oni nemaju vlastite trgovačke marke. Potrošačima to nadoknađuju s B-brendovima koji su jeftiniji, ali provjerene kvalitete – i kojih prodaja u KTC-u u korist cijene svakodnevno raste.

– Ljudi, naravno, još uvijek vjeruju i provjerenim markama koje su tradicionalno desecima godina na našem tržištu. No, na žalost, svjedočimo i trendu da neki proizvođači – i domaći i strani – dižu cijene proizvoda samo kako bi kasnije stvorili privid akcija, a one, po mojem mišljenju, nisu ništa drugo nego nivo cijena koji bi i trebao biti. To nije fer ni prema trgovcu ni prema potrošačima – tvrdi Katavić.

Kemija ide samo na akciji

Predsjednik uprave NTL-a Martin Evačić slaže se kako se unazad godinu dana, s tektonskim promjenama na tržištu, divljanjem cijena i ratom u Ukrajini, vidi najveća promjena u potrošačkim navikama. Udjeli akcijske prodaje strahovito rastu, B-brendova i TRM-a. – Potrošač je izuzetno cjenovno osjetljiv. Kemijski proizvodi se uopće ne prodaju izvan akcije, deterdženti, sredstva za higijenu i pranje suđa, kozmetika... – nabraja Evačić, ističući kako ne razumije multinacionalke, pa ni naše proizvođače zašto su im redovni cjenici i 30% viši od cjenika na akcijama, kad se spuštaju i na nivo B-brendova ili trgovačkih marki.

Kapsule za perilicu suđa s 23,89 budu snižene na 10,62 eura, salata od tune s 4,25 na 2,12 eura, napolitanke s 4,38 na 3,18 eura..., a donedavno je to bila prava cijena. – Naravno da potrošači to prate i kupuju isključivo na akciji. Pogotovo ljudi u gradu, gdje su veći formati, ili u mjestima gdje imaju izbor. Umirovljenici koji imaju 400 eura mirovine bolje od trgovca znaju kakve su mu cijene u dućanu – zaključio je Evačić.

