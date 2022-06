BiH se ipak jasnije otvara put prema statusu kandidata za EU, evo što to znači

Ukrajini i Moldaviji sve što se najavljivalo, povijesni status kandidata za članstvo u EU, a zemljama zapadnog Balkana, pa i Bosni i Hercegovini, zapravo ništa. Tako se činilo tijekom čitavog dana u Bruxellesu, ali navečer, kad su zaključci Europskog vijeća konačno usvojeni, ispostavilo se da je, na zahtjev Hrvatske, dodan još jedan paragraf o BiH koji i toj zemlji jasnije nego ikad otvara put prema statusu kandidata.

- Puno bolje nego što je bilo tko očekivano o BiH - rekao je premijer Andrej Plenković po usvajanju zaključaka. Prema više izvora sa summita, i hrvatskih ali i potpuno nepristranih, stranih, hrvatski premijer bio je taj koji je davao ritam raspravi na sastanku Europskog vijeća.

Austrija, Slovenija i Mađarska su također bile te koje su inzistirale da se nacrt zaključaka poboljša u točki koja govori o BiH, tako da se na summitu satima raspravljalo zapravo o BiH, a ne o Ukrajini i Moldaviji, koje su ipak vijest dana. Jedan europski izvor rekao nam je da je konačan rezultat, s dva pragrafa o BiH, otišao najdalje dokle se objektivno moći otići, najpovoljnije za BiH.

Kad je premijer Plenković novinarima rekao da je to puno bolje nego što je itko očekivao, pitali smo ga hoće li biti dovoljno dobro i za predsjednika Zorana Milanovića, s kojim je ranije tijekom dana imao oštru polemiku preko medija, ali Plenković je na to samo odgovorio: to pitajte njega.

- Ovo je danas zaista veliki pozitivan signal prema nama susjednoj zemlji. Možemo slobodno reći: zahvaljujući zagovoru Hrvatske. Poruka političkim liderima u BiH je da se hitno pristupi reformi ustava i izbornog zakona kako bi se i taj ključni preduvjet mogao dovršiti na najbolji mogući način - kaže Plenković.

Sukus dvaju paragrafa koje je Europsko vijeće usvojilo o BiH je da status kandidata može ubrzano biti dodijeljen (to ne piše eksplicitno, ali najranije u prosincu) ako Europska komisija u novom izvješću o BiH u listopadu pozitivno ocijeni ispunjavanje najbitnijih reformi iz 14 otprije poznatih preduvjeta koje BiH treba zadovoljiti za početak pregovora.

VIDEO Prosvjed u Bruxellesu