Ministar obrane BiH najavio da zemlja kreće s proizvodnjom moćnog oružja: 'To je ponos naše industrije'

Ministar obrane BiH Zukan Helez najavio je kako će u pogonima vojne industrije u toj zemlji uskoro početi proizvodnja dronova-samoubojica. On je u intervjuu za Televiziju Federacije BiH (FTV) ustvrdio kako BiH ima najbolju vojnu industriju u regiji pa će tako osigurati opremanje svoje vojske unatoč blokadama za koje kaže da su potaknute "iz susjednih država" aludirajući na opstrukcije s kojima su unutar zemlje suočene oružane snage BiH i Ministarstvo obrane.

Komentirajući najavu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića kako će ta zemlja uskoro proizvesti pet tisuća dronova-samoubojica, Helez je izjavio kako će proizvodnja takvih letjelica u BiH početi već za 15 dana.

"Naša namjenska industrija je osposobljena do te mjere da može konkurirati svakoj namjenskoj industriji i to je ono što je dobro za BiH. Mi ćemo te dronove izvoziti, to je skupo na tržištu. To je ponos naše namjenske industrije", kazao je ministar obrane BiH. Ocijenio je i kako su tvrdnje iz Srbije o tome da je ona najjača vojna sila u regiji prenapuhane, jer je ta zemlja naoružana uglavnom zastarjelom ruskom tehnologijom, dok se druge države, pa i BiH, sada orijentiraju na tehnologiju koja je standard u državama-članicama NATO-a.

"Neću reći da je to (u Srbiji) zanemarivo, mi itekako to pratimo i u tijeku smo. BiH nikad od 1992. nije bila stabilnija što se tiče sigurnosti. Mi imamo svoje saveznike i svoje resurse. Na sve utjecaje imamo odgovore”, kazao je Helez. Ministar obrane tvrdi i da je put BiH ka članstvu u NATO-u siguran, unatoč blokadama koje dolaze iz Republike Srpske i koje potiče Milorad Dodik.

