Bidenovo povlačenje otvara nova pitanja o Americi i njezinoj demokraciji

Povukavši prijelomno važan potez koji će obilježiti američku politiku, predsjednik Joe Biden povukao se u nedjelju navečr iz utrke za novi mandat te je podržao potpredsjednicu Kamalu Harris kao novu predsjedničku kandidatkinju Demokratske stranke. Istodobno će ostati predsjednik države do 20. siječnja 2025. godine kada mu istječe mandat. Nakon višetjednog unutarstranačkog pritiska na Bidena, predsjednik je jnapokon prelomio i odlučio je odreći se mogućnosti kandidature za novi mandat, na koji ima ustavno pravo, zato što velik dio njegove Demokratske stranke smatra da ne može pobijediti bivšeg predsjednika Donalda Trumpa na izborima 5. studenog i zato što ga velik dio birača vidi kao prestarog.

Konvencija u Chicagu

Niz republikanaca pozvao je Bidena da odmah odstupi s mjesta predsjednika države jer nije sposoban obnašati tu dužnost, implicirajući da ga u tomu sprječava "pad Bidenovih kognitivnih sposobnosti" zbog visokih godina. Predsjednikova dob (20. studenog proslavit će 82. rođendan) postala je glavna tema američke politike nakon televizijske debate koju je u lipnju održao protiv Trumpa, na kojoj se doimao trom, zaboravljiv i nesposoban završiti neke rečenice. Nakon te debate još je pao u anketama, i mnogi su demokrati otada do sad tražili da se povuče kao kandidat (iako su samo na desnici tražili da odstupi i s mjesta predsjednika). Neki gafovi u kojima je Biden ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog nazvao Vladimirom Putinom, ili pak u kojem je Trumpa označio kao svojeg potpredsjednika, spominjali su se diljem svijeta.

"Bila je najveća čast mog života služiti kao predsjednik. I dok mi je bila namjera tražiti reizbor, vjerujem da je u najboljem interesu moje stranke i zemlje da odstupim i potpuno se fokusiram na obnašanje dužnosti predsjednika u ostatku mandata", napisao je Biden u pismu koje je poslao javnosti. U pismu nije podržao potpredsjednicu Kamalu Harris kao osobu koja bi ga trebala zamijeniti kao predsjednička kandidatkinja Demokratske stranke, ali to jest učinio neposredno nakon toga, napisavši na X-u: "Moja prva odluka kao predsjedničkog kandidata 2020. bila je to što sam Kamalu Harris odabrao kao potpredsjednicu. I bila je to najbolja odluka koju sam donio. Danas bih htio istaknuti svoju punu podršku Kamali Harris da bude kandidatkinja naše stranke ove godine. Demokrati, vrijeme je da se ujedinimo i pobijedimo Trumpa". Harris je rekla da će tražiti nominaciju stranke.

I dok je jasno što je Bidenu presudilo, dva su velika otvorena pitanja za budućnost. Najprije, tko će ga zamijeniti kao stranački kandidat u studenom te kakav će utjecaj na ionako ranjenu američku demokraciju imati činjenica da predsjednik odstupa usred osjećaja milijuna Amerikanaca da je on naprosto prestar ne samo da bude kandidat, već i da trenutačno obnaša dužnost predsjednika najmoćnije države na svijetu. I da je Bijela kuća, potencijalno, sakrivala stvarne razmjere Bidenova kognitivnog pada. Čak 72% Amerikanaca reklo je u istraživanju CBS-a i YouGova krajem lipnja da vjeruje da Biden nema "mentalnog i kognitivnog zdravlja" potrebnog za obnašanje dužnosti predsjednika.

Prvo pitanje, ono o daljnjem tijeku kampanje i tomu hoće li Bidena zamijeniti Harris ili netko drugi od demokrata, bilo je u fokusu. Predsjednički se izbori održavaju 5. studenog, i poznato je da će republikance predstavljati Donald Trump, osokoljen rastom podrške Amerikanaca nakon nedavnog atentata. Nasuprot njega se, do prošlomjesečne debate, očekivalo predsjednika Bidena, odnosno repriza izbora iz 2020. godina.

I do konca lipnja, odnosno katastrofalne debate za Bidena, procedure su se uredno odvijale. Republikanci i demokrati održali su unutarstranačke izbore, i Biden, koji se natjecao bez ozbiljnog protukandidata, osvojio je sve države, odnosno praktički sve delegate. I oni su mu na stranačkoj konvenciji, koja se u Chicagu održava od 19. do 22. kolovoza, trebali formalno potvrditi kandidaturu protiv Trumpa. No, sada se ta računica potpuno mijenja pa tih 3937 delegata - stranačkih aktivista, šefova ogranaka i političara - dolazi u fokus jer moraju odabrati novog kandidata ili novu kandidatkinju umjesto Bidena.

Prije nego što se šef države povukao, potpredsjednica Harris bila je glavna favoritkinja za mjesto njegove eventualne nasljednice, a zato što ju je Biden podržao, šanse su joj dodatno porasle. Više je utjecajnih demokrata odmah i podržalo Harris, među njima i Bill i Hillary Clinton te senatorica Elizabeth Warren, a ona ima još jedan veliki adut – naime, kako su donatori dali milijune dolara za kampanju Bidena i Harris, ona bi u slučaju da postane kandidatkinja automatski i imala pravo na taj novac jer je već ionako potpredsjednička kandidatkinja. Radi se o iznosu od skoro stotinu milijuna dolara. Nije sasvim jasno bi li svaki drugi kandidat imao pravo korištenja svih spomenutih sredstava.

Zato je bilo zanimljivo pratiti i to što nisu svi utjecajni demokrati odmah podržali Harris. Među njima je i bivša šefica Zastupničkog doma Nancy Pelosi koja je hvalila Bidena, ali nije spomenula potpredsjednicu. Slično je napravio i bivši predsjednik Barack Obama. Zato postoji šansa da će se do spomenute stranačke konvencije u Chicagu za mjesec dana kandidirati još poneki demokrat, i da će delegati moći birati između Harris i drugih koji uđu u utrku. Kao mogući kandidati spominjali su se guverneri i guvernerke: Gretchen Whitmer iz Michigana, Josh Shapiro koji je na čelu Pennsylvanije, Gavin Newsom iz Kalifornije i JB Pritzker iz Illinoisa. Također su među spominjanim demokratima s predsjedničkim ambicijama isticani ministar Pete Buttigieg te senatorica Amy Klobuchar. Nije isključeno da se kandidira još netko.

'Mora odmah odstupiti'

S druge strane, republikanci su tvrdili da je Bidenovo odustajanje zapravo loša vijest za zemlju jer pokazuje da Bidenova stranka ne priznaje demokraciju (Bidena su kao kandidata ipak na unutarstranačkim izborima izabrali Amerikanci) ili pak da je on "očito nesposoban" obavljati dužnost predsjednika. "Ako Joe Biden nije sposoban natjecati se za predsjednika, nije ni sposoban služiti kao predsjednik. Mora odmah odstupiti", napisao je predsjednik Zastupničkog doma američkog Kongresa, republikanac Mike Johnson, i Trumpov saveznik.

Za to vrijeme, Donald Trump razmatra kako se prilagoditi novoj situaciji. CNN je izvijestio da je Trump za tu televiziju istaknuo da će mu biti "lakše pobijediti Kamalu Harris nego Bidena". Prema posljednjim anketama, Trump ima prednost od dva postotna poena u odnosu na Harris, prema New York Timesu.

Trump se oglasio o Bidenu: "Pokvareni Joe Biden nije bio sposoban kandidirati se za predsjednika, i sigurno nije sposoban služiti – a to nikada nije ni bio. Predsjednik je postao samo putem laži, lažnih vijesti i bez napuštanja podruma. Svi oni oko njega, uključujući i njegova liječnika i medije, znali su da nije bio sposoban biti predsjednik", napisao je na društvenoj mreži Truth Social.