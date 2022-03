Milanović: 'Rusija je mračna država. Pad letjelice u Zagrebu? Samo jedna država nam može pomoći'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović proveo je u Slavoniji, između ostalog, i u Vinkovcima gdje je održao prigodni govor na obilježavanju 15. obljetnice ustrojavanja Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske.

''Hrvatsko gospodarstvo nije ugrožena, ali će imati problema. Cijeli svijet pati zbog toga. Hrvatsko gospodarstvo ne treba spašavati, jer neće propasti. Sada bi bilo najbolje da rat što prije završi. Da bude što manje mrtvih. I da bude pravde neke, da ne bude baš po ruskom. Sad je li to moguće, vidjet ćemo'', rekao je Zoran Milanović nakon posjeta Slavonskom Brodu.

Na pitanje ima li više saznanja o padu letjelice u Zagrebu predsjednik je istaknuo kako je njemu neobično da nalaz još nije gotov. ''Ja još čekam nalaz vještačenja. Nadam se da će premijer uskoro o svemu obavijestiti javnost. Ne razumijem zašto to već nije gotovo i kada ćemo znati je li bilo tragova eksploziva na letjelici'', rekao je Milanović.

Govoreći o situaciji i stabilnosti u BiH istaknuo je kako je hrvatska diplomacija ''konačno napravila svoj posao''. ''Da se razumijemo Hrvatska ne komada BiH, niti planira ikakvu agresiju. A bogami ni Srbija, niti Rusija, jer ne mogu. Ovo je prvi put, nakon što mjesecima trpimo svinjarije iz Bruxellesa, da je hrvatska diplomacija napravila što je trebala. Znam da je bilo teško, ali uspjeli su. Jer hrvatski je interes ravnopravnost sva tri naroda u BiH. To je jako važno za stabilnost te države'', zaključuje predsjednik.

''Dron nisu ni Mađari uspjeli identificirati, to ne može raditi NATO, to nije njegov posao, osim ako ne uđemo u globalni svjetski sukob i NATO preuzme kontrolu nad našim nebom. U tom slučaju jedina država koja to može i koja je to u stanju je SAD. Ne može Britanija, oni samo pričaju. Jedina država koja ima moć u tom trenutku su Sjedinjene Države. I helikopteri koji dolaze, za koje nisu izgrađeni hangari, jer je ministar bistrooki zaspao, dolaze na poklon od SAD-a. To je jedina država koja ima kapacitete za to. Ni Njemačka, ni Britanije. Rusija je vrlo hladna i mračna država, već sam to pije rekao'', kaže Milanović.

''Rat bijesni u Ukrajini, jedna velika zemlja napala je drugu manju zemlju. I kako to često biva u povijesti, slabo se uči, a cijenu plaćaju najslabiji i najsiromašniji. Kada je Hrvatska prolazila kroz svoju kalvariju, užas, noćnu moru, podrške iz svijeta nije bilo osim međunarodnog priznanja koje je došlo kasno, a oružje je bilo još i manje. Sve što su vaši prethodnici ostvarili, ostvarili su potpuno sami, bez ičije pomoći uz opstrukcije'', rekao je u prigodnom govoru Zoran Milanović.

''Godinama smo dokazivali da je naš put bio težak, s greškama, krvav, ali prije svega pošten, pravedan i s ciljem koji podržava ogromna većina hrvatskog naroda. To je ono što stoji iza vas i iza nas, iza onih koji su u tome aktivno sudjelovali i danas su ovdje među nama još uvijek aktivni živi ljudi i onih koji više nisu među nama“, rekao je predsjednik Milanović, te dodao ''vojnički poziv je nešto drugo, nije kao svaka profesija. Tu smo da zajednički branimo hrvatsku domovinu i da učinimo sve da u slučaju da bude potrebe to možemo učiniti s nečim, a to su prije svega ljudi, a onda i oprema'', nastavio je.

Istaknuo je kako ''ono što je prošla naša nacija nije prošla niti jedna u Europi u posljednjih 30 godina''.

