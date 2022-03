Biden ovo nije očekivao! Nakon što je uveo sankcije Rusiji dobio neočekivani 'šamar'

U potrazi za alternativnim putem za uvoz nafte i plina, nakon što je u potpunosti obustavio kupnju ruske nafte na tržištu, nakon što nije uspio dobiti poželjne rezultate i jamstva od predsjednika Venezuele, Nicolása Madure, do prije nekoliko dana najvećeg neprijatelja SAD-a, američki predsjednik Joe Biden sada pokušava sa svojim najvećim saveznicima u zemljama Zaljeva, kao što je Saudijska Arabija i UAE. Međutim, Joe Biden je i tu, što nije očekivao, naišao na zid.

Naime, kako piše američki Wall Street Journal, Biden nije uspio u svom pokušaju telefonski razgovarati sa saudijskim prijestolonasljednikom princom Mohammedom bin Salmanom i prijestolonasljednikom Abu Dhabija i vladarom UAE, šeikom Mohammedom bin Zayedom Al Nahyanom, jer mu se niti jedan nije htio javiti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Wall Street Journal, citirajući visoke američke i saudijske dužnosnike, pišu da je svrha poziva bila rasprava o pitanjima pružanja međunarodne potpore Ukrajini i kontroliranja rastućih cijena benzina u svijetu. List je istaknuo da su u posljednje vrijeme svjedoci loših odnosa između Bidena i Saudijske Arabije, te dodao da Saudijska Arabija od Bidenove administracije traži veću pomoć u Jemenu, veću podršku u vezi s Iranom i miješanje u tužbe protiv Saudijaca u SAD-u zbog ubojstva novinara Jamala Khashoggija 2018.

Foto: Yuri Gripas United States President Joe Biden talks to the media on the South Lawn of the White House on March 2, 2022 in Washington, DC before his departure with first lady Jill Biden to Duluth, Minnesota. Credit: Yuri Gripas / Pool via CNP

Wall Street Journal navodi da odbijanje Bin Salmana i Bin Zayeda da prime Bidenov poziv izražava njihovo nezadovoljstvo razmjerom potpore Washingtona ratu u Jemenu, kao i njihovo nezadovoljstvo pregovorima u Beču i mogućim oživljavanjem nuklearnog sporazuma s Iranom koji je sve bliže potpisivanju, što Saudijska Arabija, uz Izrael, pod svaku cijenu želi spriječiti. Princa Bin Salmana je naljutilo što Katar jača svoju ulogu u posredovanju između Washingtona i Teherana i olakšava izravne razgovore između njih.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

List citira visokog američkog dužnosnika da su se obje strane složile da moraju sjesti za stol i razgovarati direktno, bez posrednika, ali najveći problem je gubitak povjerenja jedne u druge. Vladimir Putin, invazijom na Ukrajinu, uspio je promijeniti političku retoriku i odnose. Do prije invazije i Bin Salman i Bin Zayed molili su Bidena da razgovaraju s njim, a danas se oni njemu ne žele niti javiti na telefon.