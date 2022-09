Biciklistica vozila s čak 3,63 promila. Pijan je bio i maloljetnik, no to mu nije bio jedini grijeh

Policajci PU virovitičko-podravske zaustavili su prošlog petka u Pitomači biciklisticu (42) koja je vozila pod utjecajem alkohola od čak 3,63 promila.

- Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 3,63 promila je utvrđena kod vozačice bicikla starosti 42 godine koja je upravljala vozilom u 13 sati u Pitomači”, otkrili su iz Policijske uprave - objavili su u svom izvješću.

Navode još kako je i jedan malodobni biciklist vozio pod utjecajem alkohola i to u Orahovici. No, to mu nije bio jedini grijeh.

- Iako znatno manja, ali kažnjiva koncentracija alkohola u organizmu od 1,12 g/kg je utvrđena kod maloljetnog vozača bicikla u nedjelju u 2,30 sati u Orahovici, koji je bicikl kojim je upravljao prethodno otuđio, zbog čega je sukladno čl. 137. Prekršajnog zakona zadržan u prostoriji za zadržavanje - stoji u priopćenju.