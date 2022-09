VIDEO Internetom se šire navodne snimke alkoholiziranih Rusa koji su mobilizirani

Rusija je ovaj tjedan proglasila djelomičnu mobilizaciju rezervista za borbu u Ukrajini, gdje su ruske snage pretrpjele neuspjeh posljednjih tjedana. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je potpisao izmjene zakona koji predviđaju do 10 godina zatvora za vojnike koji izbjegnu mobilizaciju, dezertiraju, predaju se ili odbiju boriti.

Ovih dana iz Rusije stižu brojne snimke i fotografije ljudi koji su mobilizirani. Kako javlja novinar Reutersa, u Rusiji dolazi i do brojnih sukoba s policijom. Pojavila se snimka ljudi koji su unovačeni za rat u Ukrajini kako se bore s lokalnom policijom u Omsku u Sibiru. Navodno su u Omsku ljudi pozivali policiju da "dođe i umre s njima u rovovima", piše Sky News.

I brojne druge snimke šire se društvenim medijima. Tako se pojavilo nekoliko njih gdje se navodno vide alkoholizirani mobilizirani Rusi. Autentičnost ovih snimki nije potvrđena, pa se moraju uzeti s rezervom.

Mobilization in Russia. Drunk mobilized Russians fight before being sent to war. pic.twitter.com/ZOD9Dbk8k0

Mobilization in Russia is going steady.



Well, not exactly steady.



Did they drink something for the road?



📹: @VolodymyrZolkin pic.twitter.com/26ZlnZCo4S