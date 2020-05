Bešćutno su ga izbacili iz stana, pa im se osvetio na najbolji mogući način

Sandyja Batchelora izbacili su iz njegovog unajmljenog stana u Catfordu u južnom dijelu Londona. Mnoge bi to opravdano naljutilo, no Sandyja to nije omelo i snimio je duhoviti video kojeg su pogledali milijuni.. A nakon tog videa rijetko kome će pasti na pamet iznajmiti baš taj stan.

Naveo je sve probleme koje stan ima. Od plijesni na zidovima pa sve do uređaja koji loše rade, a nemojmo zaboraviti ni problematičnog duha, piše Bored Panda.

Sandy je, inače, iz Kinrossa u Škotskoj i došao je u London okušati svoju sreću kao glumac. Prema njemu, agent za iznajmljivanje želio je njegovu pomoć u potrazi za njegovom zamjenom i to tako da Sandy snimi video o stanu. No, domišljati Škot napravio je svoju spin na priču i napravio video koji je u ovom trenutku pogledan više od 7,3 milijuna puta.

Our letting agent asked us to make a video of the flat we are basically being forced out of. I wish them the very best of luck. pic.twitter.com/h3fcOw657w