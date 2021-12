Beroš prozvao lokalne čelnike: Pozivanje na masovna okupljanja je krajnje neodgovorno

Ministar zdravstva Vili Beroš istaknuo je kako Hrvatska treba biti oprezna s obzirom na to da danas bilježimo veći broj novozaraženih nego prethodnih dana.

- Ono što je dobro je činjenica da od 564 uzoraka koji su 14. prosinca uzeti i poslani u ECDC, nalaz je došao da među njima nema omikron-varijante. Svi su delta-varijante. Do kraja dana čekamo još 94 uzorka pa ćemo vidjeti što je među njima. Do sada smo sekvencioniranjem potvrdili osam pozitivnih uzoraka na omikron u RH i pet još dodatno visoko suspektnih, očekujem da će biti pozitivnih. I dalje nema značajnijeg rasta omikron-varijante u RH, međutim vjerojatno nas on neće zaobići i možemo u sljedećim tjednima očekivati porast broja zaraženih i širenje omikron-varijante, rekao je, piše HRT.

Ustvrdio je kako moramo biti svjesni opasnosti i mogućeg opterećenja zdravstvenog sustava.

- Moramo se pridržavati mjera i pozvati sve sugrađane na boosteriranje jer je dokazano da treća doza značajnije štiti od zaraze novom varijantom, rekao je Beroš.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Komentirao je izjave pojedinih lokalnih čelnika koji, kako je rekao Beroš, pozivaju na slobodu.

- Koliko je meni poznato RH je već dugo slobodna i nema okupiranih područja. Ta sloboda na koju se netko poziva je moguća sloboda širenja virusa. To bi bilo jako nezgodno u kontekstu novih varijanti virusa. Demokracija i sloboda pretpostavljaju određenu odgovornost, odgovornost za zdravlje i živote naših sugrađana. Pozivanje na masovna okupljanja u vrijeme globalne pandemije, kada se mnoge zemlje zatvaraju, je krajnje neodgovorno i ne pokazuje brigu za zdravlje i živote naših sugrađana.

Objasnio je kako kao resorni ministar mora osuditi takve izjave te da pozivanje na okupljanje nije prihvatljivo.

- Poznat je epidemiološki okvir u kojem će biti moguće razveseliti se, ali sve izvan toga je krajnje opasno. Ne želim nekome docirati i prisjećati se zbivanja u istom gradu gdje smo bilježili i više stotina postotnom porastu broja zaraženih nakon određenih zbivanja. Mislim da bi to trebala biti pouka. Kao čovjek, ministar, liječnik, moram ustati u obranu zdravlja građana. Molim vas slušajte stručnjake, izbjegavajte masovna okupljanja, cijepite se i na taj način spriječite gubitak novih života, poručio je.

Pozvao je još jednom s obzirom nadolazeću proslavu Nove godine da poštuju epidemiološki okvir.

- Za svaku proslavu može se i mora se dobiti epidemiološki okvir, mora se zatražiti suglasnost lokalnog stožera, ukoliko se dodatno osiguramo upotrebom COVID potvrda na neki način sigurnost smo podigli na maksimalan moguć okvir. Želim zamoliti sve da se odgovorno ponašaju.

A imao je posebnu poruku za one koji negiraju bolest, a to je da nisu u pravu.

- Bolno svjedočimo svakodnevnim hospitalizacijama hrvatskih građana, scenama u jedinicama intenzivnog liječenja, ako netko ne vjeruje, neka dođe u bolnicu. Pet bolesnika je u Sisku vitalno ugroženo. Molim vas ne ignorirajte opasnost jer ona nas može koštati ljudskih života, rekao je Beroš, piše HRT.

Foto: Marin Tironi/Pixsell 08.05.2021., Zagreb - Ministar zdravstva Vili Beros cijepio je gradjane na Zagrebackom velesajmu. Photo: Marin Tironi/PIXSELL

Resorni ministar je pozdravio uvođenje COVID potvrda na Pantovčaku karakterizirajući to kao "sjajnom porukom".

- To je jedina moguća poruka u kontekstu suživota s virusom jer virus ne bira, ne gleda je li netko na Pantovčaku ili Dubravi, on se širi ukoliko mu to dozvoljavamo. Pozdravljam upotrebu COVID potvrda jer to pokazuje zrelost, razum i svjesnost, rekao Beroš apelirajući još jednom na građane da se cijepe.

Na pitanj dokad će se plaćati testiranje, Beroš je odgovorio: - Razmišljamo o tome, plaćat ćemo za naše građane, učinit ćemo sve za osiguranje zdravstvene sigurnosti. Tih 12.000 ljudi nije otišlo u svoje radne sredine, nije širilo bolest. Na neki način plaćamo cijenu zdravstvene sigurnosti. Bilo bi puno bolje da su ti ljudi cijepljeni, ali prisile i obveznog cijepljenja nema. Apelirat ćemo na zdrav razum.