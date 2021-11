Beroš o prosvjedima: To je negiranje znanosti. Hoće li odbaciti svoje mobitele i vratiti se u kočije?

Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je središnjem Dnevniku HTV-a aktualnu epidemiološku situaciju u zemlju, kao i uvođenje COVID potvrda u javne i državne institucije.

- Aktualni epidemiološki trenutak nije dobar. Imamo danas, u odnosu na prije tjedan dana, otprilike 10,5% manje novozaraženih. Je li to vrhunac? Teško je reći, naravno da bih htio da jest. Međutim, još je puno elemenata koje treba sagledavati i procijeniti nalazimo li se doista na platou 4. vala i hoće li brojke početi padati. Ukoliko i bude tako, moramo znati da broj hospitaliziranih uvijek prati s određenom vremenskom odgodom broj zaraženih, rekao je resorni ministar.

Kazao je ukoliko brojevi i počnu padati, sljedeća dva do tri tjedna imat ćemo i dalje veliki pritisak na zdravstveni sustav. Uvjeren je da će brojevi početi padati kada dosegnemo nivo procijepljenosti koji je potreban, kada se svi budu pridržavali mjera te kada svi shvate da su COVID potvrde ključan alat u održavanju epidemiološke situacije mirnom.

Među 54 tisuće testiranih u posljednjih dan i pol, utvrđeno je više od 1200 pozitivnih. Beroš je rekao da se radi o alarmantnom podatku.

- To su sugrađani koji nemaju nikakve tegobe. Oni su mogli prenositi bolest u radnom okruženju, svojoj obitelji i u drugim okolnostima. Upravo ova činjenica naglašava važnost COVID potvrda kao učinkovitog alata u sprječavanju širenja bolesti, objasnio je.

VIDEO: Od 16. studenog su obvezne COVID potvrde: Tko ih mora imati, a tko ne, gdje vam sve trebaju...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hoće li se vratiti u kočije?

Rekao je kako ne može shvatiti prosvjede koji se posljednjih dana održavaju diljem Hrvatske.

- To je negiranje svega što je znanost iznjedrila u 21. stoljeću. Pitam te ljude hoće li odbaciti svoje mobilne telefone, automobile, televizore i vratiti se u kočije? Doista ne mogu to shvatiti. Međutim, mislim da šaljemo krivu poruku, okrenimo paradigmu - govorimo o onima koji su cijepljeni, koji svakodnevno nose maske, koji se svakodnevno testiraju. O njima moramo govoriti, oni doprinose zdravlju nacije. Na nama je da upozorimo i ove druge da to rade, ustvrdio je Beroš.

Rekao je kako je to poruka i Gordanu Laucu, sad već bivšem članu Znanstvenog savjeta Vlade za borbu protiv pandemije koronavirusa.

- Neki su me optuživali da ga branim. Apsolutno je u redu imati drugačije mišljenje sa znanstvenog aspekta. Međutim, kad se sa znanstvenog prebacimo na politički teren, kad pozivamo na prosvjede, onda gubimo kredibilnost kao znanstvenik. Mislim da je on prešao Rubikon, da je potegnuo teme koje nisu znanstvene i stručne, a osim toga možemo govoriti i o njegovim poučcima da na vrhuncu 4. vala ukidamo epidemiološke mjere, kada relativizira i trivijalizira cijepljenje i ostale metode. Mislim da u ovom trenutku daljnja komunikacija postaje otežana. Hoće li u budućnosti biti moguća? Vjerojatno hoće, rekao je Beroš.

Osvrnuo se i na pismo Hrvatske biskupske konferencije u kojem su oni naveli kako se protive prisilnom cijepljenju, te traže neinvazivno testiranje.

- S obzirom na utjecaj koji biskupi i svećenici imaju prema građanstvu, žao mi je da su propustili priliku naglasiti važnost cijepljenja kao važnog elementa u borbi protiv virusa. Osim toga dolaze blagdani, vjerujem da će imati prilike pozvati vjernike na pridržavanje mjera, na čuvanje svog zdravlja i zdravlja nacije. Vjerujem da će u budućem periodu pokazati zrelost i svjesnost u rješavanju problema - dodao je.

Resorni ministar kazao je u središnjem Dnevniku HRT-a da će sutra na sastanku razgovarati o općinama i gradovima koji ne žele uvesti COVID potvrde.

- Postoji Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koji determinira nekakvu penalizaciju takvog postupanja. Sve mjere su usmjerene čuvanju života i zdravlja ljudi. Tu nema nikakve krinke, zavjere. Većina građana to prepoznaje i ja im se za to zahvaljujem. Za pojedince koji to ne prepoznaju sigurno će biti lijeka. Oni imaju svoju političku, moralnu i etičku odgovornost i morat će se suočiti s građanima kojima govore takve stvari koje ne stoje, rekao je Beroš.

VIDEO: Uoči uvođenja COVID potvrda na testiranju otkriveno 900 zaraza: "Spriječili smo veliku štetu u jednom danu"