Bernie Sanders je favorit

Ima mišljenja da Donald Trump možda danas i ne bi bio američki predsjednik da mu je protukandidat umjesto Hillary Clinton bio Bernie Sanders. Kako stvari stoje, može se dogoditi da ta tvrdnja dođe na provjeru jer Sanders je ostvario pobjedu u posljednjem krugu unutarstranačkih izbora za demokratsku nominaciju predsjedničkog kandidata održanom u Nevadi ovog vikenda. Pobjeda veterana Demokratske stranke bila je premoćna nad ostalim kandidatima te je on sad učvrstio svoje vodeće mjesto na ljestvici aspiranata za demokratskog izazivača Donalda Trumpa na sljedećim američkim predsjedničkim izborima.

Uhvatio širok krug glasača

Kao drugi završio je favorizirani Joe Biden, iza njega Pete Buttigieg i Elizabeth Warren. Predizbore u Nevadi drži se važnima jer iskazuju reprezentativniji glasački uzorak negoli je to slučaj u državama poput Iowe ili New Hampshirea. Posebno je tu važan rezultat Bernieja Sandersa jer je uz svoje lojalne glasače uspio motivirati i druge poput brojne latinozajednice te države pa mu se i zbog toga sada daju veće šanse da osvoji nominaciju nego ostalim kandidatima. Pokazao je time da može zainteresirati širu glasačku populaciju od drugih kandidata. No, ako tako i bude, teško je bilo što predvidjeti za eventualni dvoboj s Trumpom s obzirom na Sandersovu politiku koju mnogi drže iznimno liberalnom, možda i previše da bi pobijedio Donalda Trumpa. Za sada njegova retorika djeluje.

– Spajamo naše ljude. U Nevadi smo upravo spojili višegeneracijsku, višerasnu koaliciju glasača koja će pobijediti ne samo u Nevadi nego će pomesti izbore u zemlji – rekao je Sanders.

Interesantno je kako Pete Buttigieg ipak nije uspio održati moment koji je gradio na ideološkoj suprotstavljenosti Sandersovim progresivnijim idejama što je u Iowi rezultiralo izjednačenim vodstvom dvojice političara. No dug je još put ispred Bernieja Sandersa jer do sada se, dakle, glasalo u tri američke države, a nakon sljedeće Južne Karoline utrka za demokratsku nominaciju tek će se početi zahuktavati. Počet će tada lobiranje u demokratskim krugovima, odnosno debata je li Sanders previše ekstreman u svojim idejama da pobijedi Trumpa. Prilična je to promjena paradigme jer, kako znamo, upravo se sadašnjeg američkog predsjednika optužuje da je ekstremnim stavovima i došao na vlast. Ovi će unutarstranački izbori pokazati koji stav prevladava u redovima demokrata, da za pobjedu nad nekim koga se percipira kao ekstrema treba angažirati nekoga sličnog ili se ipak treba zadržati u okvirima uobičajenog što zapravo podrazumijeva protivljenje njegovim idejama o smanjenju političkog i ekonomskog jaza koji vlada u Sjedinjenim Državama.

Cilj je svrgnuti Trumpa

U to ulazi i povratak nekog oblika Obamacarea, odnosno “zdravstva za svakoga”, kako to naziva Bernie Sanders. Upravo je Buttigieg pokazao da je autentični predstavnik mainstreama demokrata.

– Prije nego što požurimo nominirati senatora Sandersa u jedinom pokušaju da preuzmemo Bijelu kuću, trezveno pogledajmo što naša stranka pri tome riskira, što to znači za naše vrijednosti kao i za one koji time mogu puno izgubiti. Senator Sanders vjeruje u krutu ideološku revoluciju koja izostavlja mnoge demokrate, kao i većinu Amerikanaca – rekao je Buttigieg.

Ako se pogleda struktura Sandersovih glasača u Nevadi, strah je apsolutno razumljiv jer se Sanders doista počinje doimati kao subjekt protestnog glasanja. Najomiljeniji je kod latinoglasača, kod Afroamerikanaca je bolji jedino Biden, prvi je izbor za mlađe od 65, diplomante i one bez visoke škole, i kod muškaraca i kod žena, možda najvažnije – i kod nezavisnih te kod onih koji prioritetom smatraju pobjedu nad Donaldom Trumpom. Njega pak, čini se, sve to jako zabavlja pa se redovito oglašava na Twitteru bodreći upravo Sandersa. Zna i zašto, ima i onih koji tvrde da je upravo podijeljenost u Demokratskoj stranci i dovela Donalda Trumpa na vlast.