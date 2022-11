Milanović Litre: Orbanov šal s kartom "Velike Mađarske" folklorna je predstava za mađarski narod

Izjave austrijskog ministra unutarnjih poslova oko ulaska Hrvatske u Schengen i kako je Hrvatska na to trebala reagirati, komentirao je danas u Saboru Marko Milanović Litre iz Hrvatskih suverenista.

- Za Hrvatske suvereniste ulazak Hrvatske u Schengen je dobar potez. To bi nam trebalo donijeti veću sigurnost jer je situacija s migrantima, iako je za njih naša zemlja samo tranzitna ruta, problem koji se gura ispod tepiha od početka migrantske krize. Schengen je dobra institucija koja pokazuje benefite. No očito se na europskoj razini događaju neke stvari koje nisu sasvim usklađene sa svim državama članicama i pitanje je samo kako to riješiti na europskoj razini. A poznavajući dosadašnju hrvatsku vlast neće na to biti neke pretjerane reakcije. Bit će to većinom, kako vlast to voli zvati, tiha diplomacija, a ja bih rekao kako je to zapravo mlitavost vlasti u provođenju vanjske politike - kazao je Marko Milanović Litre odmah odgovarajući i na pitanje vezano uz mađarskog premijera Viktora Orbana koji se na prijateljskoj nogometnoj utakmici reprezentacije Mađarske protiv Grčke u Budimpešti pojavio omotan šalom s kartom Velike Mađarske" koja obuhvaća i dio naše zemlje.

- Hrvatski suverenisti to osuđuju. To što netko ima fantazije oko nekih bivših vremena i sustava, to su su njihovi osobni problemi. Ne treba tome pridavati previše pažnje. Sve su to folklorne predstave za mađarski narod - reče saborski zastupnik Suverenista.

A novinari su ga upitali i hoće li sutra gledati prvu utakmicu hrvatske nogometne reprezetnacije u Kataru, na što je odmah uzvratio: "Obavezno!".

Zatim je komentirao činjenicu što će Sabor sutra od 11 do 13 sati prekinuti rad kako bi zastupnici u miru mogli gledati prijenos utakmice s Marokom, što će učiniti i mnoge škole.

- Ako među zastupnicima u Saboru ili među bilo kim drugim zaista postoji tako veliki interes za gledanje utakmice, onda mislim da je pametnije napraviti takvu dvostanu stanku te se poslu posvetiti nakon utakmice nego za vrijeme utakmice posao odraditi aljkavo uz praznu sabornicu. Mada, sabornica je ionako prazna i kada nema utakmica tako da se u tome ništa bitno ne mijenja. Što se tiče škola, moje je mišljenje je da će nam dugoročno više koristiti taj nacionalni osjećaj ponosa nego jedan propušteni sat školske nastave. Iako se sutra ne igra odlučujuća utamica ne vidim neki veliki problem da se napravi stanka i odgleda se njen prijenos - kazao je Marko Milanović Litre.