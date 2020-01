Basu je policija privela i lani, ali nije znala zašto pa mu se ispričala

Da je u srijedu uhićeni Tomislav Viktor Basa (49) povezan s ubojstvom Ibrahima Dedića, naša policija znala je, barem ako je suditi prema onome što je još u četvrtak rekla na konferenciji za medije, najmanje deset godina. Logično je pitanje zbog čega onda Basu nije prije isto toliko godina privela i ispitala. Odgovor je bio da Tomislav Basa, koji inače u Švicarskoj živi još od 2000. godine, u Hrvatsku nije često dolazio pa je prema tome ispalo da je policija čekala deset ili više godina da uđe u RH.

Međutim, njegovi prijatelji i poznanici tvrde suprotno, a u prilog im ide i članak objavljen na službenim stranicama Virovitičko-podravske županije čiji autor u tekstu navodi da je Tomislav Basa u studenom 2014. godine održao govor na posljednjem ispraćaju svojeg zapovjednika i hrvatskog ratnog heroja Pave Vukelića Paje.

Išli na pecanje u Baranju

– Tomislav Basa i ja nismo samo prijatelji nego i kumovi i suborci, i kao njegov kum stojim iza svakog svog slova kad kažem da je on u Orahovicu dolazio gotovo svake godine, baš kao što je gotovo svako ljeto dio godišnjeg odmora provodio na Čiovu, na kojem on i braća imaju apartmane. Nikada se nije skrivao kad bi došao, uvijek se javio prijateljima i svojim suborcima iz Domovinskog rata. I ne samo to, prošle godine negdje pred ljeto naša ga je policija čak i privela kad je s dvojicom prijatelja otišao na pecanje u Baranju. Tamo su čamcem slučajno bili prešli državnu granicu, što je policija uočila i dočekala ih kad su se vratili na kopno. Svu trojicu policajci su zamolili da im daju osobne iskaznice i zatim da odu s njima do postaje jer se Tomislav navodno nalazio na nekom njihovu internom popisu traženih osoba. Navodno su tada zvali svoje kolege u Zagreb, a nakon nekoliko sati Tomislava su pustili i čak mu se i ispričali jer mu nisu znali objasniti zašto su ga uopće priveli, odnosno zbog čega se nalazio na listi sumnjivih osoba – otkrio nam je Orahovčanin Pišta Kaltenbaher koji je od Tomislava, prije nego se ovaj odselio u Švicarsku, otkupio kafić “Sokol” koji se nalazi pokraj autobusnog kolodvora u širem središtu Orahovice.

Stanovnici tog slavonskog gradića već se dva dana, otkako je u medije procurilo da je Tomislav Viktor Basa priveden, čude, pa čak i smiju informaciji da ga već godinama nije bilo u Hrvatskoj.

U Orahovici, u koju su se Tomislavovi roditelji iz Nizozemske doselili ranih sedamdesetih godina, dok je on doslovce još bio beba, praktički je teže naći osobu koja će reći da ga u proteklih pet godina nije, nego jest vidjela. Tamo je, kazuju njegovi poznanici, odrastao i završio školu, a pamte ga kao mirnog i poštenog dečka koji se malo prije rata zaposlio u očevu obrtu za vodoinstalaterske radove. S početkom Domovinskog rata najprije se priključio Zlim mačićima, postrojbi koja je djelovala unutar 132. našičke brigade HV-a. Od tamo je prešao u diverzantsko-izviđačku satniju pod zapovjedništvom Pave Vukelića Paje koja je bila poznata i pod nazivom Pajini sokolovi, a nakon toga put ga je odveo u virovitičke Kumove, što je bio naziv za 81. gardijsku bojnu, u kojoj mu je suborac bio i HDZ-ov saborski zastupnik i šef Hvidre Josip Đakić.

Tomislav Basa prošao je sve veće vojno-redarstvene operacije, a u ratu je bio od prvog do posljednjeg dana. U mirovinu je, kaže njegov kum Pišta Kaltenbaher, otišao krajem devedesetih, a sa suprugom se u Švicarsku zbog posla preselio 2001. godine. Od tada je u Hrvatsku redovito dolazio, a nije to propustio učiniti ni tog 18. studenog 2014. godine kada je održao govor na pogrebu hrvatskog ratnog heroja i legende Orahovice brigadira Pave Vukelića Paje, koji je bio poznat i kao jedan od čelnih ljudi Kumova. Na taj posljednji ispraćaj došlo je oko tri tisuće Pajinih suboraca, prijatelja i znanaca iz Orahovice i cijele Hrvatske, uključujući i generala Antu Gotovinu, današnjeg ministra branitelja Tomu Medveda, Ljubu Česića-Rojsa, Đuru Dečaka, Slavka Barića...

Javio prijateljima da dolazi

– Velikani nikada ne umiru pa tako neće ni Pajo, koji će zauvijek živjeti u srcima onih koji su ga znali, voljeli i poštovali – izrekao je Tomislav Viktor Basa pred svima njima, dok je, navodno, bio nedostupan našoj policiji. Nešto više od pet godina nakon tog sprovoda Basa je na svoju švicarsku adresu navodno dobio poziv da dođe na obavijesni razgovor u sjedište kriminalističke policije u Heinzelovoj. Tamo se zaputio automobilom, a uopće ne sluteći da bi mogao biti zadržan, nekim prijateljima javio je da će ih, nakon što razgovor obavi, doći posjetiti. Umjesto toga završio je u istražnom zatvoru koji mu je određen zbog opasnosti od bijega.