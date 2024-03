Puljak na listu stavio izbačenog SDP-ovca. Matijević: 'Izdao je stranku, ukrao mandat, a sad je nagrađen'

Iako je splitska organizacija SDP-a jednoglasno bila protiv toga da njihov bivši šef Damir Barbir dobije mjesto na izbornoj listi to se ipak dogodilo. Barbir je završio na petoj poziciji i to u desetoj izbornoj jedinici i to uz pomoć SDP-ovog koalicijskog partnera stranke Centar, odnosno Ivice Puljka koji je na istoj listi na drugoj, sigurnoj poziciji. Ta je stranka postala najvažniji SDP-ov partner na nadolazećih izborima kada je dobila ukupno 11 pozicija na listama. Ivica Puljak jedno je odlučio na kraju dati upravo Barbiru bez kojega ne tako davno, u splitskog Gradskom vijeću ne bi prošla njegova odluka o velikom kreditnom zaduženju Splita.

U splitskom SDP-u odmah su krenule glasine da je postavljanje Barbira zapravo i nagrada za glasovanje prošlog ljeta za podizanje kredita od 150 milijuna eura što je bilo protivno stajalištu SDP-a i zbog čega je Barbir u konačnici i izbačen iz stranke. A neki podsjećaju i kako bez Barbira u Gradskom vijeću Splita Puljak ne bi imao više većinu te pitaju je li to razlog zbog kojega je dobio visoko peto mjesto.

- Ne podržavam političku trgovinu, a ovdje je riječ o klasičnoj trgovini Ivice Puljka i Damira Barbira koji je izdao stranku, ukrao nam mandat i pretrčao stranci Centar da bi sad bio nagrađen visokim mjestom na našoj listi. Žao mi je što Peđa ovo podržava, razumijem da mu je Damir obiteljski prijatelj, ali mislim da je to trebao zanemariti u ovom trenutku. Protiv Barbira i Centra nisu bili samo splitski SDP-oci već čitavi dalmatinski SDP. U konačnici postoje istaknuti gradonačelnici i načelnici koji su zbog ovog ne principijelnog saveza i odbili biti na listi- poručio je šef splitskog SDP-a Davor Matijević.

27.03.2024., Split - Sjednica Gradskog vijeca na kojoj su na pitanja vijecnika odgovarali gradski celnici s procelnicima. Ivica Puljak, Bojan Ivosevic Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Osim Puljka koji je drugi u desetoj jedinici i Barbira koji je peti velike šanse ponovno ući u Sabor ima i Marijana Puljak koju je stranka postavila na četvrto mjesto u prvoj izbornoj jedinici. Potpredsjednik stranke i riječki gradski vijećnik Marin Račić stranku će zastupati na sedmom mjestu liste u osmoj izbornoj jedinici.

U kuloarima su krenule i priče kako je još jedna stranka, koalicijski partner SDP-a, htjela unutar svoje kvote na listu progurati jednog bivšeg SDP-ovca. Riječ je o Gordanu Marasu koji je na svom facebook profilu zadnjih dana dao naslutiti kako bi rado pomogao svojoj bivšoj stranci na nadolazećim izborima. No izvor iz stranke kaže kako je Grbin to odbio.

