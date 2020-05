Treba shvatiti Zokija kad kaže da neće glasati, to je gnjavaža jer se treba rano ustati

Subota, 16.5.

Zbog glupe korone, jedan od najvećih derbija na temu ustaša i partizana, nije se mogao odigrati u Bleiburgu, nego je premješten u Sarajevo, jako partizansko uporište, ali samo po potrebi. Kardinal Vinko Puljić, morao je održati misu u uvjetima u kojima se u tolerantnom Sarajevu održavaju gay parade, jer su Sarajlije s SDA vjetrom u leđa, pokazale manje tolerancije od jedinica Milana Baste.

Nedjelja, 17.5.

Partizanske snage šenluče po Sarajevu, ponosne da su stjerale kardinala u kut i da su obranile grad od “ustaša”. To što je misa u istom gradu održana 1995., to što mnoge ulice nose imena ustaških dužnosnika, nema veze. Naime, antifašizam se najbolje pokazuje upiranjem prstom u drugoga. Najbolje su to opisala dva bosanska franjevca, Drago Bojić i Ivan Šarčević u tekstu “Tuđe fašizme nećemo, svoje ne damo”.

Ponedjeljak, 18.5.

Plenki igra utakmicu života. Pobjeda je svetinja i sve je tome podređeno. Dok si rekao keks, saborski pastir Jandroković, raspustio je zastupnike. Korona nam je odlučila izaći u susret. Capak i Vili su dogovorili da neće biti epidemije barem dva mjeseca, dok prođu izbori i dok opljačkamo nešto malo turista. Obnova Zagreba mora čekati. Uostalom, ljeto je. Može se spavati i vani. Bože, što su razmaženi...

Utorak 19.5.

Poznati dobročinitelj, sebedarni Milan od Zagreba, primljen je danas u KBC Rebro u teškom stanju, nakon atentata koji je na njega izvršen pitanjem na konferenciji za novinare, gdje je mučki upitan zašto je gradski stan iznajmio Bobi Prosperov Novaku za 369 kuna mjesečno. Bandića je pitanje toliko povrijedilo da su najprije posumnjalo da mu je puklo srce, ali se na kraju utvrdilo da mu je duša teško povrijeđena.

Srijeda, 20.5.

Nagrada za prevenciju nestanka iz političkog života, ove godine ide lucidnom oratoru Ivanu Penavi. Žiri je imao lak posao, nakon što je Penava političku smrt koja bi uslijedila nakon Plenkijeve osvete, odlučio zeznuti pretrčavanjem iz pravog u rezervni HDZ. Objašnjenje je genijalno. Penava i dvadesetak vjernih vitezova oko njega kažu da će se koalirajući s HDZ-om lakše boriti za Vukovar. Da i to vidimo.

Četvrtak, 21.5.

Judeomaskonski i Soroševski mediji, stalno provociraju Plenkija, jer nije napravio ništa za žrtve potresa, a kada se netko sam pobrine za stan ili dva, opet ne valja. Nesretnog Krstičevića ste napali, sram vas bilo!. Čovjeka koji ne zna koliko mu vikendica košta sada tjeraju da im objasni kako je osvojio dva stana, otkupivši ih od MORH-a po skoro 1000 kuna po kvadratu, a znaju da njemu priča baš i ne ide.

Petak, 22.6.

Izlazak na izbore je građanska dužnost, ali ok, treba shvatiti i Zoku kada kaže da možda neće glasovati. Probajte vi zamisliti koja je to gnjavaža. Nedjelja je. Morate se rano ustati. Morate se obrijati. Stavite kravatu, jedva zakopčate zadnji gumb na košulji, supruga kaže da je promijenite. Dosadni novinari vas prate, jedva se dovučete na glasovanje i onda morate glasati za Beru. Zoka, samo ti spavaj. Sve je jasno.