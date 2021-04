Bačić ponovio: 'Trebamo urediti korištenje svih simbola totalitarnih režima, ne samo ustaških'

Iz Kluba zastupnika HDZ poručili su u utorak kako je Nacionalni plan oporavka i otpornosti razvojan dokument koji se temelji na potrebnim reformama te da mu je cilj ukupan gospodarski razvoj Hrvatske.

Predsjednik Kluba Branko Bačić na konferenciji za novinare u Saboru kazao je da je riječ o vrlo važnom dokumentu, dokumentu koji je razvojan i koji se temelji na potrebnim reformama.

Hrvatska je, istaknuo je, tim dokumentom u odnosu na visinu BDP-a dobila najviše sredstva od svih članica EU-a. „I to jedan od pokazatelja da se Hrvatska voli djelima umjesto riječima”, ustvrdio je Bačić.

Naglasio je pritom da nema striktne razlike između sredstva koja idu prema realnom sektoru i javih ulaganja jer i jedna i druga moraju biti u interakciji u cilju razvoja gospodarstva Hrvatske.

Zastupnik HDZ-a Marko Pavić pojasnio je da se Nacionalni plan oporavka i otpornosti odnosi na četvrtinu sredstava od ukupno 24,5 milijardi eura koje je Hrvatska ispregovarala s EU za sljedećih 10 godina, a što je dva puta više sredstava nego je Hrvatska imala do sada.

„Oporbi kao da je žao što smo dobili ta sredstva i govore da će to možda biti i štetno za hrvatsko gospodarstvo, no to nije tako”, kazao je Pavić odbacivši tezu oporbe da nije predviđeno dovoljno sredstava za privatni sektor.

Hrvatska je u vrhu EU zemlja po izdvajanju za privatni sektor, direktnih je gotovo trećina a preko polovine je indirektnih putem javnih nabava, istaknuo je Pavić.

Primjerice direktna izdvajanja za privatni sektor u Španjolskoj, Portugalu i Estoniji su na 30 posto, Litvi na 10 do 20 posto, a Njemačkoj na 0 posto, naveo je.

Programom oporavka, nabrojao je Pavić, financirati će se nove škole, vrtići, domovi za starije, projekti smanjenja CO2 u prometnom sektoru kao što je projekt Rimac, biorafinerija na Banovini, hladnjače za poljoprivrednike, istraživanje i razvoj, digitalna transformacija Porezne uprava i program vaučera za obrazovanje građana.

Pavić: Vlada je otvorena za sugestije i konstruktivne prijedloge oporbe

„Danas se domoljublje pored svega što simbolizira državnost radi na način da osigurate sredstva u Bruxellesu, da se izborite za naš interes, da osigurate stabilnost radnih mjesta, kreditni rejting, socijalnu inkluziju i borbu protiv siromaštva, a Vlada Andreja Plenkovića je pokazala da zna dobiti sredstva i da ima kreativnost i zna ta sredstva iskoristiti”, ustvrdio je Pavić.

O Nacionalnom planu oporavka i otpornosti Sabor će raspravljati u srijedu, a Pavić kaže Vlada je otvorena za sve sugestije i konstruktivne prijedloge oporbe.

Vezano za isplatu Covid dodatka umirovljenicima Bačić je odbacio tvrdnju da je riječ o predizbornom potezu. „Svaku mjeru može se promatrati predizborno neovisno o tome kada se ona donosi...Covid dodatak se dogodio sada kada je Vlada sa svojim partnerima to dogovorila ”, kazao je.

Bačić je komentirao i inicijativu za oštrije kažnjavanje korištenja ustaških obilježja ponovivši stav HDZ-a da se zalažu za sveobuhvatno uređenje korištenja svih simbola totalitarnih režima.

„Braniti korištenje smo jednih simbola totalitarnih režima otvaraju se nove ideološke rasprave i svađe koje ničemu ne pridonose i jedino je moguće da se tome pristupi da imamo jednak otklon i prema i prema jednim i drugim nedemokratskim totalitarnim režimima”, rekao je.

Korištenje pozdrava 'Za dom spremni' treba odvojiti u svim prilikama osim u onim kada pripadnici postrojbi obilježavaju određene događaje kada su stradali njihovi suborci, dodao je.